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Hrant Dink soruşturmasında yeni iddianame hazır

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:58:23 Güncelleme: 14:08:05

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün ile meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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