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YSK, CHP'nin Danıştay önerisini reddetti

YSK, seçim sonuçlarını açıklamak için Danıştay'ın kararını beklemeyecek

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:26:02 Güncelleme: 17:50:02 HABERTURK.COM

YSK, CHP'nin Danıştay'ın kararının beklenmesine yönelik önerisini reddetti. YSK'nın, Danıştay kararını beklemeden sonuçları birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor. 

CHP, 21 Nisan'da mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili olarak Danıştay'a başvurmuştu.

Başvurunun ardından açıklama yapan CHP avukatı Atilla Kart, YSK'nın Danıştay'ın kararına kadar seçim sonuçlarını kesinleştirmemesi gerektiğini söylemişti.

YSK üyeleri bugün bu başlığı ele alarak, sonuçların açıklanması için Danıştay'ın kararının beklenmesinin gerekmediği kararına vardı. 

YSK'nın sonuçları 27-28 Nisan tarihinde açıklaması bekleniyor. 

 

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