25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ak parti
GÜNDEM

AK Parti'de olağanüstü kongre ihtimali

Referandumda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesinin ardından AK Parti’de genel başkanlık için “nöbet değişimi”nin ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin kulisler hareketlendi

25 Nisan 2017 Salı, 09:01:46 Güncelleme: 09:03:49

AK Parti kulislerinde, referandumun kesin sonuçlarının açıklanmasından sonra olağanüstü kongre takviminin işlemeye başlayabileceği konuşuluyor.

AK PARTİ KAYNAKLARINDA ÖNE ÇIKAN TARİH

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, AK Parti kaynakları, 20-21 Mayıs’ta olağanüstü kongrenin toplanabileceğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kongrede genel başkanlığı üstlenmesinin ardından partiyi 2018’deki olağan kongreye götürebileceğini vurguluyor. Daha önce Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunu Binali Yıldırım’a bıraktığı kongrenin 15 günde yapıldığına işaret eden kaynaklar, bu kez de benzer bir takvimin işletilebileceğini öngörülüyor.

UYUM YASALARI KOMİSYONU İÇİN KAHRAMAN'IN ÇAĞRISI ÖNEMLİ

Uyum yasaları için bir komisyon kurulması konusunda ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın bir çağrı yapmasının doğru olacağı, ancak CHP’nin itirazları nedeniyle böyle bir komisyonun kurulmasının zor olacağı belirtiliyor. Anayasa değişikliğinde olduğu gibi MHP ile AK Parti arasında oluşturulacak bir komisyon ile uyum yasalarının hazırlanabileceği kaydediliyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İşte kabinedeki revizyonu şekillendirecek 4 başlık
GÜNDEM

Kabine revizyonu için 4 kriter
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı
GÜNDEM

Erdoğan tabuta omuz verdi
Başbakan Yıldırım: Bunlar beyhude gayretler
GÜNDEM

Başbakan'dan CHP'ye jet yanıt: Bunlar beyhude ...
İHH'dan Cem Küçük hakkında suç duyurusu
GÜNDEM

Cem Küçük hakkında suç duyurusu
AK Partili Abdülhamit Gül'den çözüm süreci açıklaması
GÜNDEM

"Asla çözüm süreci gibi bir süreç olmayacaktır"
AK Partili Cevdet Yılmaz: Yeni sistemde işimiz zorlaşabilir
GÜNDEM

AK Partili Yılmaz: Yeni sistemde işimiz zorlaşabilir
Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın
GÜNDEM

GAZİANTEP'TE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN
Türkiye, Ermenistan'da Türk bayrağı yakılmasını lanetledi
GÜNDEM

DIŞİŞLERİ'NDEN TÜRK BAYRAĞI YAKILMASINA SERT TEPKİ
İstanbul'da alt geçitte korkunç olay!
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ALT GEÇİTTE KORKUNÇ OLAY!
Bölücü örgütün elebaşıları Bestler-Dereler kıskacında
GÜNDEM

PKK'NIN 3 ELEBAŞISI O BÖLGEDE KISTIRILDI!
AK Parti'de olağanüstü kongre ihtimali
GÜNDEM

AK PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE İHTİMALİ
Avrupa Konseyi'nden kritik Türkiye oylaması!
GÜNDEM

AVRUPA KONSEYİ'NDEN KRİTİK TÜRKİYE OYLAMASI!