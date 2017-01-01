25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mehmet Özhaseki
GÜNDEM

Mehmet Özhaseki: Bilim adamları 2030 yılına kadar depremin olabileceğini söylüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul özelinde tüm bilim adamları 2030 yılına kadar bir depremin olabileceğini söylüyor. Bu depremin de 7 şiddetinde olabileceği öngörülüyor" dedi

25 Nisan 2017 Salı, 20:16:31 Güncelleme: 20:21:25 AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, " İstanbul özelinde tüm bilim adamları 2030 yılına kadar bir depremin olabileceğini söylüyor. Bu depremin de 7 şiddetinde olabileceği öngörülüyor. Kentsel dönüşüm burada devreye girmeli ve bunu bir fırsata çevirmeliyiz. Her yıl 200 bin bağımsız birimi dönüştürebilirsek İstanbul'u depreme hazırlamış oluruz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir otelde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası'nda yaptığı konuşmada, gelecek 30 yıl içinde Marmara'da yaşanması muhtemel deprem tehlikesine dikkati çekti.

Özhaseki, deprem tehlikesine karşı uyarılarda bulunmanın yeterli olmadığını ve hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Depreme dayanıksız olan yapıları böyle bırakmayıp, yenileme ve dönüşüm çalışmalarını devam ettirmeliyiz. İstanbul özelinde tüm bilim adamları 2030 yılına kadar bir depremin olabileceğini söylüyor. Bu depremin de 7 şiddetinde olabileceği öngörülüyor. Kentsel dönüşüm burada devreye girmeli ve bunu bir fırsata çevirmeliyiz. Her yıl 200 bin bağımsız birimi dönüştürebilirsek İstanbul'u depreme hazırlamış oluruz."

"BU ÇALIŞMA, ŞEHİRLERİMİZİN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ"

Bakan Özhaseki, Şehircilik Şurası kapsamında yürütülen çalışmaların önemli olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bu çalışmayı önemsiyoruz. Bu çalışma, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği. Kısa sürede Meclis'e getirilerek bir kanun teklifiyle geçiştirilecek bir konu değil. Uzun istişareler gerekiyor. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Değişimi hayatımızın her alanında gözlemleyebiliyoruz. Amerika'da son 10 yılda yapılan patent başvurularının yüzde 80'i şehircilik üzerine çalışmalar olduğunu öğrendik. İnsanlar bu konuda araştırmalar yaparak, yaşam standartlarını yükseltmenin, daha konforlu şartlarda yaşamanın gayreti içindeler."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 30 dakika önce
    geç bile kalındı
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Singapur Havayolları pilotu İstanbul'da ölü bulundu
GÜNDEM

Kaptan pilotun esrarengiz ölümü!
CHP'li Eren Erdem'in Adil Öksüz iddiasına Bakanlıktan açıklama
GÜNDEM

CHP'li vekilin Adil Öksüz iddiasına Bakanlıktan ...
Yurt genelinde '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' yapıldı
GÜNDEM

Yurt genelinde '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' ...
İstanbul'da alt geçitte korkunç olay!
GÜNDEM

İstanbul'da alt geçitte korkunç olay!
Esenyurt'ta tellere asılı ayakkabı neyin şifresi?
GÜNDEM

Tellere asılı ayakkabı neyin şifresi?
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Binali Yıldırım: Türkiye karşıtlığı politikaların AKPM'ye yansımasıdır
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AKPM'NİN KARARINA TEPKİ
Mehmet Özhaseki: Bilim adamları 2030 yılına kadar depremin olabileceğini söylüyor
GÜNDEM

BAKAN ÖZHASEKİ: İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAMAK İÇİN...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme
GÜNDEM

ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN, BAŞKENT'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME
SON DAKİKA! TSK: Sincar ve Karaçok'ta 70 terörist öldürüldü
GÜNDEM

TSK'DAN SINIR ÖTESİ HAREKAT: 70 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İbrahim Kalın'dan AKPM'nin Türkiye kararına tepki: Siyasi operasyon!
GÜNDEM

BEŞTEPE'DEN AKPM KARARINA SERT TEPKİ: KARAR SİYASİ OPERASYONDUR
CHP Parti Meclisi toplantısında 'kurultay' değerlendirmesi
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KURULTAY' TALEPLERİNE YANIT