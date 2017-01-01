Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/ YPG unsurlarının kontrolündeki bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna 2 havan mermisi atıldığı bildirildi.
Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden terör örgütü mensuplarınca Akçakale ilçesine bağlı Tekçe Hudut Karakoluna 2 havan mermisiyle saldırı düzenlendi. Bunun üzerine sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verdi. Bu arada bölgeye çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.
Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ve askeri yetkililer bölgeye giderek incelemede bulundu.
VALİ TUNA'DAN AÇIKLAMA
Vali Güngör Azim Tuna, yaptığı açıklamada, hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca havan mermisi atıldığını bildirdi.
Teröristlere gerekli karşılığın verildiğini ifade eden Tuna, ilk bilgilere göre saldırı sırasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
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Misafir 50 dakika önceAtana değil attırana bak. Hepsi kukla. Oyun çok büyük00
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Misafir 56 dakika önceProvoke ediyorlar kendilerince. Amerika yada Rusya'dan herhangi biri ile ters düşürüp hem bizi zor durumda bırakmayı hemde kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlar. Görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler.60
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Misafir 58 dakika öncebütün savaş uçakları ve bütün tanklar ile pkk pyd ypg yok edilmelidir120
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Misafir 59 dakika öncesıra bunlarda bir Fırat kalkanı harekatı da bunlara gerekiyor60
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Misafir 1 saat önceBu saatten sonra türke durmak yakismaz...150
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Misafir 1 saat öncebütün savaş uçakları ile pyd ypg yani pkk bir gecede tarumar edilmeli210
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Misafir 1 saat öncekaşınıyorlar yine150