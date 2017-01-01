27 NİSAN 2017
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Suriye tarafından hudut karakoluna havan mermisi atıldı

Terör örgütü PYD kontrolündeki bölgeden, Akçakale'de bulunan karakola havan mermisi atıldı.

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:09:32 Güncelleme: 18:23:34 AA

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/ YPG unsurlarının kontrolündeki bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna 2 havan mermisi atıldığı bildirildi.

Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden terör örgütü mensuplarınca Akçakale ilçesine bağlı Tekçe Hudut Karakoluna 2 havan mermisiyle saldırı düzenlendi. Bunun üzerine sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verdi. Bu arada bölgeye çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ve askeri yetkililer bölgeye giderek incelemede bulundu.

VALİ TUNA'DAN AÇIKLAMA

Vali Güngör Azim Tuna, yaptığı açıklamada, hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca havan mermisi atıldığını bildirdi.

Teröristlere gerekli karşılığın verildiğini ifade eden Tuna, ilk bilgilere göre saldırı sırasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 50 dakika önce
    Atana değil attırana bak. Hepsi kukla. Oyun çok büyük
  • Misafir 56 dakika önce
    Provoke ediyorlar kendilerince. Amerika yada Rusya'dan herhangi biri ile ters düşürüp hem bizi zor durumda bırakmayı hemde kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlar. Görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler.
  • Misafir 58 dakika önce
    bütün savaş uçakları ve bütün tanklar ile pkk pyd ypg yok edilmelidir
  • Misafir 59 dakika önce
    sıra bunlarda bir Fırat kalkanı harekatı da bunlara gerekiyor
  • Misafir 1 saat önce
    Bu saatten sonra türke durmak yakismaz...
  • Misafir 1 saat önce
    bütün savaş uçakları ile pyd ypg yani pkk bir gecede tarumar edilmeli
  • Misafir 1 saat önce
    kaşınıyorlar yine
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