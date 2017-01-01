CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında referandum sonuçlarını değerlendirdi. Referandumda kazanan tarafın kendileri olduğunu savunan CHP lideri, sonuçların şaibeli olduğuna yönelik iddialarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, il başkanlarından teşekkür ziyaretlerinde bulunmasını istedi.
YSK'nın referandumun kesin sonuçlarına ilişkin açıklamasında geçen 'tam kanunsuzluk' ifadesine, "Tam kanunsuzluk ne demek? Tam kanunsuzluğun bütün koşulları oldu. Her yaptıkları açıklamadan sonra biraz daha batıyorlar" şeklinde tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Yüzde 51 ile kazanıldı diyorlar ama hiçbiri memnun değil. Niçin? Kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Dünyanın gözü önünde kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. O kadar ki, birbirlerini suçluyorlar. Düne kadar yol arkadaşları olanlar birbirlerini suçluyorlar. Yanlış yaptıklarını biliyorlar. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yargıyı ayarlayacaksın, onlara bir şeyler vaat edeceksin, sonra 'Ben kazandım' diyeceksin! Kim yutacak? Kazanan biziz. Her yerde gururla söyleyeceksiniz. Kazanan bu ülkenin insanı, bu ülkenin demokrasisi. Bütün baskılara rağmen kazanan biziz. Onlar kavga ediyorlar, birbirlerine 'hain' diyorlar. Çünkü kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Bütün dünya biliyor. O açıdan biz önümüzdeki iki ay teşekkür ziyaretleri yapacağız. Ben dahil gittiğimiz her yere bir daha gideceğiz. Demokrasinin ne kadar önemli bir kavram olduğunu, düşünce özgürlüğünü, medya özgürlüğünü demokarasi ile elde ettiğimizi anlatacağız. Tek adam rejiminin ne tür felaketler getirdiğini göreceğiz ve yaşayacağız."
'Hayır' diyen partilerle siyasi ilişkilerini sürdüreceklerini kaydeden CHP lideri, "Onlara da teşekkür borçluyuz, onlar da demokrasiyi savunuyor" dedi.
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Misafir 3 dakika öncevallaha okurken kahkaha attım sonra etrafıma utanarak baktım. rezil oldum ama elimde değil bu adam çok komik yaaa00
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Misafir 3 dakika önceya bu nasıl bir ahlaksızlıktır bu nasıl türkiye düşmanlığıdır hep çamurr nereye kadar00
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Misafir 7 dakika önceYeter be yeter sen milleti Atatürk ten soğutmak için gelen ajanmisin nesin. Git artık chpnin adını lekeledigin yeter.bu kadar bilgisiz cahil bos beles bi insan olmaz ya. Neyin kafasindasin haala önüne bak önüne cekilmis disin davasını gormekten bık artık00
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Misafir 10 dakika önceiçimizdeki hainler sizlersiniz. türkün tükürüğünde boğulacaksınız36
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Misafir 11 dakika önceOkadar siyasetçi içerisinde bu cahil insanı koskoca CHP nin lider koltuğuna neden oturturlar anlamıyorum. CHP'lilerle konuştuğumda kimse sevmiyor. Milleti avrupaya şikayet eden , vasıfsız , cahil ve lider vasıfları olmayan birisi olarak anılacak.30
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Misafir 15 dakika öncemuhterem bu neyin kafası boza falanmı içtin senin surat ifadenden kimin kaybettiği gayet net belli oluyor.boşuna çırpınma bırak senden hiç bir şey olmaz30
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Misafir 23 dakika önceBoş konuşmandan dolayı hayır dedim ve artık gerçekten doğruları görüyoruz ailecek devletin arkasındayız siz devleti kötülüyorsunuz asıl siz battıkça batıyorsunuz03
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Misafir 24 dakika önceParti nin başından girmesi gerekiyor60
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Misafir 29 dakika önceboş konusuyorsun kimse seni dinlemiyor sende liderlik vasfi yok90
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Misafir 30 dakika öncecok merak ediyorum acab bu referandum olurken CHP nin sandık görevlileri ne yapıyordu.Orada yokmuydu bunlar. Sayın başkanda konuştukça batıyor battıkca sacmalıyor90
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Misafir 32 dakika öncebizim için dünyanın ne dediği değil,milletimizin ne dediği önemlidir Kılıçdaroğlu.çekil şu milletin önünden.93
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Misafir 38 dakika öncebi git partimin basindan guguk kuşu00
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Misafir 39 dakika önceDuyanda % 48 i CHP nin sırf kendisi aldığını zanneder...00