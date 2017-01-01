CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında referandum sonuçlarını değerlendirdi. Referandumda kazanan tarafın kendileri olduğunu savunan CHP lideri, sonuçların şaibeli olduğuna yönelik iddialarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, il başkanlarından teşekkür ziyaretlerinde bulunmasını istedi.

YSK'nın referandumun kesin sonuçlarına ilişkin açıklamasında geçen 'tam kanunsuzluk' ifadesine, "Tam kanunsuzluk ne demek? Tam kanunsuzluğun bütün koşulları oldu. Her yaptıkları açıklamadan sonra biraz daha batıyorlar" şeklinde tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yüzde 51 ile kazanıldı diyorlar ama hiçbiri memnun değil. Niçin? Kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Dünyanın gözü önünde kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. O kadar ki, birbirlerini suçluyorlar. Düne kadar yol arkadaşları olanlar birbirlerini suçluyorlar. Yanlış yaptıklarını biliyorlar. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yargıyı ayarlayacaksın, onlara bir şeyler vaat edeceksin, sonra 'Ben kazandım' diyeceksin! Kim yutacak? Kazanan biziz. Her yerde gururla söyleyeceksiniz. Kazanan bu ülkenin insanı, bu ülkenin demokrasisi. Bütün baskılara rağmen kazanan biziz. Onlar kavga ediyorlar, birbirlerine 'hain' diyorlar. Çünkü kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Bütün dünya biliyor. O açıdan biz önümüzdeki iki ay teşekkür ziyaretleri yapacağız. Ben dahil gittiğimiz her yere bir daha gideceğiz. Demokrasinin ne kadar önemli bir kavram olduğunu, düşünce özgürlüğünü, medya özgürlüğünü demokarasi ile elde ettiğimizi anlatacağız. Tek adam rejiminin ne tür felaketler getirdiğini göreceğiz ve yaşayacağız."

'Hayır' diyen partilerle siyasi ilişkilerini sürdüreceklerini kaydeden CHP lideri, "Onlara da teşekkür borçluyuz, onlar da demokrasiyi savunuyor" dedi.