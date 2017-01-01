29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: Kaybettiklerini çok iyi biliyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Birbirlerine 'hain' diyorlar. Çünkü kaybettiklerini çok iyi biliyorlar" sözleriyle iktidara yüklenirken 'Tam kanunsuzluk' ifadesi nedeniyle de YSK'ya "Daha da batıyorlar" tepkisini gösterdi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:00:41 Güncelleme: 12:29:58 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında referandum sonuçlarını değerlendirdi. Referandumda kazanan tarafın kendileri olduğunu savunan CHP lideri, sonuçların şaibeli olduğuna yönelik iddialarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, il başkanlarından teşekkür ziyaretlerinde bulunmasını istedi.

YSK'nın referandumun kesin sonuçlarına ilişkin açıklamasında geçen 'tam kanunsuzluk' ifadesine, "Tam kanunsuzluk ne demek? Tam kanunsuzluğun bütün koşulları oldu. Her yaptıkları açıklamadan sonra biraz daha batıyorlar" şeklinde tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yüzde 51 ile kazanıldı diyorlar ama hiçbiri memnun değil. Niçin? Kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Dünyanın gözü önünde kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. O kadar ki, birbirlerini suçluyorlar. Düne kadar yol arkadaşları olanlar birbirlerini suçluyorlar. Yanlış yaptıklarını biliyorlar. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yargıyı ayarlayacaksın, onlara bir şeyler vaat edeceksin, sonra 'Ben kazandım' diyeceksin! Kim yutacak? Kazanan biziz. Her yerde gururla söyleyeceksiniz. Kazanan bu ülkenin insanı, bu ülkenin demokrasisi. Bütün baskılara rağmen kazanan biziz. Onlar kavga ediyorlar, birbirlerine 'hain' diyorlar. Çünkü kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Bütün dünya biliyor. O açıdan biz önümüzdeki iki ay teşekkür ziyaretleri yapacağız. Ben dahil gittiğimiz her yere bir daha gideceğiz. Demokrasinin ne kadar önemli bir kavram olduğunu, düşünce özgürlüğünü, medya özgürlüğünü demokarasi ile elde ettiğimizi anlatacağız. Tek adam rejiminin ne tür felaketler getirdiğini göreceğiz ve yaşayacağız."

'Hayır' diyen partilerle siyasi ilişkilerini sürdüreceklerini kaydeden CHP lideri, "Onlara da teşekkür borçluyuz, onlar da demokrasiyi savunuyor" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 13
  • Misafir 3 dakika önce
    vallaha okurken kahkaha attım sonra etrafıma utanarak baktım. rezil oldum ama elimde değil bu adam çok komik yaaa
  • Misafir 3 dakika önce
    ya bu nasıl bir ahlaksızlıktır bu nasıl türkiye düşmanlığıdır hep çamurr nereye kadar
  • Misafir 7 dakika önce
    Yeter be yeter sen milleti Atatürk ten soğutmak için gelen ajanmisin nesin. Git artık chpnin adını lekeledigin yeter.bu kadar bilgisiz cahil bos beles bi insan olmaz ya. Neyin kafasindasin haala önüne bak önüne cekilmis disin davasını gormekten bık artık
  • Misafir 10 dakika önce
    içimizdeki hainler sizlersiniz. türkün tükürüğünde boğulacaksınız
  • Misafir 11 dakika önce
    Okadar siyasetçi içerisinde bu cahil insanı koskoca CHP nin lider koltuğuna neden oturturlar anlamıyorum. CHP'lilerle konuştuğumda kimse sevmiyor. Milleti avrupaya şikayet eden , vasıfsız , cahil ve lider vasıfları olmayan birisi olarak anılacak.
  • Misafir 15 dakika önce
    muhterem bu neyin kafası boza falanmı içtin senin surat ifadenden kimin kaybettiği gayet net belli oluyor.boşuna çırpınma bırak senden hiç bir şey olmaz
  • Misafir 23 dakika önce
    Boş konuşmandan dolayı hayır dedim ve artık gerçekten doğruları görüyoruz ailecek devletin arkasındayız siz devleti kötülüyorsunuz asıl siz battıkça batıyorsunuz
  • Misafir 24 dakika önce
    Parti nin başından girmesi gerekiyor
  • Misafir 29 dakika önce
    boş konusuyorsun kimse seni dinlemiyor sende liderlik vasfi yok
  • Misafir 30 dakika önce
    cok merak ediyorum acab bu referandum olurken CHP nin sandık görevlileri ne yapıyordu.Orada yokmuydu bunlar. Sayın başkanda konuştukça batıyor battıkca sacmalıyor
  • Misafir 32 dakika önce
    bizim için dünyanın ne dediği değil,milletimizin ne dediği önemlidir Kılıçdaroğlu.çekil şu milletin önünden.
  • Misafir 38 dakika önce
    bi git partimin basindan guguk kuşu
  • Misafir 39 dakika önce
    Duyanda % 48 i CHP nin sırf kendisi aldığını zanneder...
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CHP, AİHM'e başvurusunu yaptı
GÜNDEM

CHP, AİHM'e başvurusunu yaptı
Başbakan Yıldırım: Ne AİHM ne AYM milletin kararını değiştiremez
GÜNDEM

Yıldırım: Ne AİHM ne AYM milletin kararını ...
YSK'nın CHP'nin itirazını reddetme gerekçesinin tam metni
GÜNDEM

İşte YSK'nın CHP'nin itirazını reddetme gerekçesinin ...
YSK Başkanı referandumun kesin sonuçlarını açıkladı
GÜNDEM

YSK Başkanı Güven, referandumun kesin sonuçlarını ...
Adalet Bakanlığı'ndan CHP'li vekilin iddiasına yanıt
GÜNDEM

Adalet Bakanlığı'ndan CHP'li vekilin iddiasına yanıt
AK Parti'de olağanüstü kongre kararı
GÜNDEM

AK Parti'de olağanüstü kongre kararı! Tarih belli ...
Kılıçdaroğlu: Kaybettiklerini çok iyi biliyorlar
GÜNDEM

"BİRBİRLERİNE 'HAİN' DİYORLAR, ÇÜNKÜ KAYBETTİKERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR"
SON DAKİKA! Samsun'da cami inşaatı çöktü
GÜNDEM

SAMSUN'DA CAMİ İNŞAATINDA GÖÇÜK! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Birbirine giren Türk cemaatleriyle ilgili yeni gelişme
GÜNDEM

UMRE'DE BİRBİRİNE GİREN TÜRK CEMAATLERİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!
Ardahan'da bulunan 'Rus General'in esrarengiz cesedi
GÜNDEM

ARDAHAN'DA BULUNMUŞTU, RUSYA DEVREYE GİRDİ!
Kanser hastası eski başsavcı İbrahim Ethem Kuriş tahliye edildi
GÜNDEM

KANSER HASTASI ESKİ BAŞSAVCI TAHLİYE EDİLDİ
AK Parti'de MYK ve MKYK toplantısı 1 Mayıs'ta
GÜNDEM

AK PARTİ'DE MYK VE MKYK TOPLANTISI 1 MAYIS'TA