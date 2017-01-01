SON DAKİKA! Samsun'da cami inşaatı çöktü

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre enkaz altında 6 kişinin kaldığı, 3'ünün sağ çıkarıldığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yeni Mahalle'de bir cami inşaatında saat 12.00 sıralarında beton dükümü sırasında kalıp çöktü. Çökme sonuca çok sayıda kişi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak çalışmasına başlandı.
Yapılan kurtarma çalışmasında 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 9 dakika önceHer yer cami.Hala cami yapıyorlar ya.Okul yapın okul.İmam hatip değil anadolu liseleri açın!00
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Misafir 15 dakika önceAllah rahmet eylesin ecelin nerde ne zaman geleceği belli olmuyor. Yaralılara da acil şifalar dilerim.00
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