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SON DAKİKA! Samsun'da cami inşaatı çöktü

Yapılan kurtarma çalışmasında 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:38:30 Güncelleme: 12:52:04 İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre enkaz altında 6 kişinin kaldığı, 3'ünün sağ çıkarıldığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeni Mahalle'de bir cami inşaatında saat 12.00 sıralarında beton dükümü sırasında kalıp çöktü. Çökme sonuca çok sayıda kişi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak çalışmasına başlandı.

Yapılan kurtarma çalışmasında 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 9 dakika önce
    Her yer cami.Hala cami yapıyorlar ya.Okul yapın okul.İmam hatip değil anadolu liseleri açın!
  • Misafir 15 dakika önce
    Allah rahmet eylesin ecelin nerde ne zaman geleceği belli olmuyor. Yaralılara da acil şifalar dilerim.
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