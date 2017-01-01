29 NİSAN 2017
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İzmit
GÜNDEM

İzmit'te otobüste kadını tacizle suçlanan kişi yakalandı

R.S.'nin müteahhit firmaya bağlı olarak bir belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı, fotoğraflarının sosyal medyada ve haberlerde yayınlanmasının ardından işten çıkarıldığı öğrenildi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:32:16 Güncelleme: 15:33:35 DHA

İzmit'te, halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen 29 yaşındaki R.S. yakalandı.

İzmit'te Çarşamba günü meydana gelen olayda, Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan bir halk otobüsünde koltukta oturan bir kişi, iddiaya göre elini pantolonunun üzerinden cinsel organının üzerine götürerek tacizde bulundu. Kadın cep telefonu ile tacizde bulunan kişiyi fotoğrafladı.

İŞTEN ÇIKARILDI

Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi tacizde bulunan kişinin fotoğrafını sosyal medya hesabında teşhir ederek, "Çarşamba günü Kocaeli'nde, 41 BR 828 plakalı Akpınar-Toki-Umuttepe güzergahındaki otobüste ismi belli olmayan bir erkek yolcu, karşısında bulunan kadın yolcuya bakarak kadın yolcuyu taciz edecek davranışlarda bulunmuştur. Bu erkek yolcuyu teşhir ediyor, yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz" diye açıklamada bulundu.



İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü şikayet üzerine Yenidoğan Mahallesi'nde oturan 28 yaşındaki R.S'yi gözaltına aldı. R.S. hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. R.S.'nin müteahhit firmaya bağlı olarak bir belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı, fotoğraflarının sosyal medyada ve haberlerde yayınlanmasının ardından işten çıkarıldığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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