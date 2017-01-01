1 Mayıs kutlu olsun!

Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Gazete Habertürk'ün haberine göre giriş-çıkışın engellenmesi için demir bariyerlerin yerleştirildiği Taksim Meydanı ile kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı çevresindeki bazı sokak ve caddeler trafiğe kapatıldı.

İZİNSİZ TOPLANMA UYARISI

1 Mayıs’ın işçi ve emekçilerle huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla tedbirler alındığını açıklayan İstanbul Valiliği, güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul genelinde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 30 bin 101 emniyet mensubunun görev yapacağını bildirdi. Valilik açıklamasında, “Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibarıyla sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır. Ayrıca Kabataş-Taksim füniküler hattı ve Karaköy-Tünel füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri (Dentur ve Turyol iskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir. İptal edilen seferler haricinde ilimizde toplu ulaşım vasıtaları hizmetlerine devam edecektir” denildi. İstanbul Valiliği’nin açıklamasında ayrıca, vatandaşların izin verilen alanlar dışındaki toplanma çağrılarına itibar etmemeleri istendi.

BEYOĞLU’NDA KAPATILACAK YOLLAR:

Açıklamaya göre Beyoğlu’nda trafiğe kapatılacak yollar şöyle: Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli (gidiş-geliş).

Alternatif güzergâhlar: Unkapanı Köprüsü’nden ve Perşembe Pazarı’ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa’dan gelen akım Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere’den gelen akım Divan Kavşağı’ndan ve tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi’nden gelen akım Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendirilecek.

BAKIRKÖY’DE KAPATILACAK YOLLAR:

Açıklamada, iptal edilen seferlerin haricinde İstanbulda toplu ulaşım vasıtalarının hizmetlerine devam edeceği belirtilirken, bugün saat 04.00’ten kutlamalar sona erene kadar Bakırköy’de trafiğe kapatılacak yollar şöyle açıklandı: İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzaltı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak, Akıl Hastanesi Caddesi.

Alternatif güzergâhlar: D-100 Kuzey-Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Yüce Tarla Caddesi, İskele Caddesi, Prof. Turan Güneş Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik Sağlam Caddesi.

1 MAYIS'TA SENDİKALAR 5 KENTTE MEYDANLARDA

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın 1889’daki Paris Kongresi’nde “işçilerin ortak bayramı” olarak kabul edilen 1 Mayıs, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bugün işçiler ve emekçiler tarafından kutlanacak.

ANADOLU’YA KAYDIRILDI

Milli Güvenlik Konseyi’nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009’da “Emek ve Dayanışma Günü” olarak resmi tatil ilan edildi. Bu kararın ardından 2 yıl boyunca kutlamalar Türk-İş, Türkiye Kamu-Sen, DİSK, Memur-Sen, Hak-İş ve KESK’in yanı sıra sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla Taksim’de ortak yapıldı. Sonraki dönemde Taksim Meydanı’nda kutlamalara izin verilmemesi nedeniyle bazı işçi ve memur konfederasyonları kutlamalarını Anadolu’daki şehirlere kaydırdı.

SENDİKALARIN TERCİHİ

DİSK ve KESK ise bu yıla kadar 1 Mayıs kutlamalarını Taksim Meydanı’nda yapma konusunda ısrarcı oldu. Önceki yıllardan farklı olarak DİSK ve KESK’in bu yıl Taksim Meydanı yerine Bakırköy’ü tercih etmesiyle 1 Mayıs “Taksim Meydanı” tartışmalarının gölgesinden kurtulmuş oldu. İşçinin ve Emekçinin Bayramı 1 Mayıs’ı Türk-İş Ankara’da, DİSK ve KESK İstanbul’da, Memur-Sen Kütahya’da, Hak-İş Erzurum’da, Türkiye Kamu-Sen ise Eskişehir’de kutlayacak.