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Kocaeli'deki korkunç kaza böyle görüntülendi!

Kocaeli'de geçtiğimiz gün meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın görüntüsü ortaya çıktı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:58:26 Güncelleme: 02 Mayıs 2017 Salı, 00:36:57 HABERTURK.COM

Kocaeli'de geçtiğimiz gün, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen kamyonet, 2 otomobile çarparak 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. O korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

İzmit-Kandıra yolu üzerinde meydana gelen kazada, kamyon şoförünün alkollü olduğu iddia edildi.

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videoda, süratli bir şekilde virajı almaya çalışan kamyonetin, karşı şeritten gelen araca çarptığı, ardından arkasındaki araca da çarparak güçlükle durabildiği görülüyor. 

 

Kaza sonrası olay yerine gelen araçların, kazaya neden olan kişiye tepki gösterdiği, kamyonetin kaza öncesinde birçok aracı yolda sıkıştırdığı öne sürüldü.

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