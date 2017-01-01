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AK Parti'de tarihi gün! Erdoğan bugün partili oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından üyeliğinden ayrıldığı, kurucusu olduğu AK Parti'ye yeniden üye oluyor

02 Mayıs 2017 Salı, 09:55:43 Güncelleme: 10:26:28 HABERTURK.COM

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü AK Parti MKYK'sında alınan kararla bugün düzenlenecek törenle parti üyesi olacak.

GENEL BAŞKANLIK 21 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yine MKYK'da alınan kararla, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede AK Parti'nin genel başkanlığı görevini de yeniden üstlenmesi bekleniyor.

TÖRENDE NELER OLACAK?

AK Parti MKYK'da alınan karara göre törene parti kurucuları, MKYK üyeleri, milletvekilleri, Demokrasi Hakem Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem Etik Kurulu üyeleri katılacak. AK Parti, katılım için mütevazı bir tören hazırladı. Törende, Erdoğan ile Yıldırım birlikte kürsüye çıkacak. Erdoğan için hazırlanan katılım formu Yıldırım tarafından kendisine sunulacak. Erdoğan formu imzalayarak, partiye resmen üye olacak. Törende rozet takma gibi bir uygulama olmayacak.

GÜL VE DAVUTOĞLU KATILACAK MI?

AK Parti MKYK'sının ardından açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Yasin Aktay, Gül ve Davutoğlu'nun katılımına ilişkin soruya, kişiye özel davet olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Parti kurullarına üye olanlar resmi olarak davet edilecek. Bu açıdan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımı beklenirken, Cumhurbaşkanı görevinin sona ermesinin ardından AK Parti'ye yeniden üye olmayan Abdullah Gül'ün katılması beklenmiyor.

ERDOĞAN'IN İLK AK PARTİ DÖNEMİ

- 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti kuruldu

- 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan yasaklı olduğu için parlamentoya giremedi.

- 9 Mart 2003'te Erdoğan'ın siyasi yasağı kalktıktan sonra ara seçimlerde 22. Dönem Siirt Milletvekili seçildi.

- 11 Mart 2003'te Abdullah Gül hükümeti istifa etti. 14 Mart 2003'te Recep Tayyip Erdoğan hükümeti kuruldu

- AK Parti'nin genel başkanı olduğu 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinden zaferle ayrıldı. 2004, 2009, 2014 yerel seçimlerinde de Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti Türkiye genelinde birinci oldu.

- 2007, 2010 referandumlarında kazanan taraf oldu.

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