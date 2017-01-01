Yıldırım: Millet, partisini lideriyle buluşturdu

Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında konuştu. Yıldırım, AK Parti'ye yeniden üye olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı genel başkan adayı olarak göstereceğini açıkladı. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

İşte beklenen an sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız bugün yuvaya tekrar dönüyor. Kendisine yol arkadaşlarım adına, bütün parti teşkilatım adına hoş geldiniz. Şeref verdiniz.

Herkese bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onları hayırla yadediyorum. Emekleri ile bu ülkeye hizmet eden bütün çalışanlarımızı kutluyorum. 1 Mayıs'ı bayram havasında geçirdik. Yoğun mesai yapan bütün güvenlik güçlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Daha güzel günleri birlikte göreceğiz. Bundan zerre kadar endişem yok.

"MİLLET PARTİSİNİ, LİDERİYLE BULUŞTURMUŞTUR"

Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir gün yaşıyoruz. Ülkeyi yönetenleri milletin ve siyasetin üstünde görme anlayışı artık sona ermiştir. Milletin adamı AK Parti'ye milletin tasvibi ile bugün dönüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden aramızda görmekten grup olarak duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Kendi kurduğunuz yuvanıza tekrar hoş geldiniz. Ev sahibine hoş geldiniz demeye de ihtiyaç yok. Millete hizmet yolunda sefer çıktığımız 14 Ağustos 2001 tarihindeki kadar sevinçliyiz.

Milletimiz Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye dönmesinin önündeki engeli tamamen kaldırmıştır. Millet partisini, lideri ile buluşturmuştur. Hayırlı olsun.

"CUMHURBAŞKANIMIZI GENEL BAŞKAN ADAYI OLARAK TEKLİF EDECEĞİM"

Yeni bir heyecan, yeni bir ümitle sayın Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğim. Şüphesiz kararı kongre delegeleri verecek. Şimdiden hayırlı olsun.

Geçmiş 15 yılda elde edilen tarihi başarıların ardından Türkiye'nin geleceğini inşa etmek üzere bugün yeniden saflarımızı sıklaştırıyoruz.

65. Hükümet olarak Türkiye'nin en ağır saldırısına rağmen demokrasi mücadelemizin altından alnımızın akıyla kalkmayı başardık.

Değişmeyen Türkiye'de sessiz devrimleri hayata geçiren bu hareketin kurucusu sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizin gönlündeki yeridir. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti ile, AK Parti sayın Cumhurbaşkanımız ile birleşti, sembolleşti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir şevk ve heyecanla daha büyük hedeflere imza atmaya hazırız. Hayırlı, uğurlu olsun.

"NE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI NE SİYASET KURUMUNU ESKİ KAVRAMLARLA İFADE EDEBİLİRİZ"

Bugün atılan adım, 2007 yılında cumhurbaşkanının halk oyu ile seçilmesi kararını tamamlayan bir adımdır.

Siyaset yapmak hakkını, ve icra yetkisini cumhurbaşkanına vatandaş vermiştir. Vatandaş kendi hukukunu korusun diye anayasayı değiştirdi ve yetkiyi cumhurbaşkanlığı makamına verdi. Artık ne cumhurbaşkanlığı makamını ne siyaset kurumunu eski kavramlarla ifade edebiliriz.

Bir partinin üyesi olmak tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olmamak demek değildir. Siyaset kurumunun içinde olmak, bizzat, halkın denetiminde olmak demektir. Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile gelecek hedeflerine daha çok yoğunlaşacak.

Birlik ve beraberlik içinde ülkemiz yeni ufuklara yelken açacaktır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin.

Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile aziz milletimiz meydanlara inmiş ve geleceğine sahip çıkmıştır. Bu acı tecrübeden hem devletimiz hem milletimiz büyük dersler çıkarmıştır. Milli iradenin güçlü şekilde yönetime yansıdığı bir siyasete ihtiyacın varolduğu bir kez daha bu darbe ile açıkça görülmüş ve milletimiz bir kez daha kararını vermiştir.

Türkiye'nin bir olması, iri olması üniter devlet yapısının korunmasının teminatı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olacaktır.

Siyasi istikrarı korumadan, Türkiye'nin hedeflerini yakalaması asla mümkün değildir. AK Parti demokrasi istikrarın da, ekonomik istikrarın da en büyük güvencesi olmuştur. Yatırımlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Hiçbir yatırımdan asla vazgeçmedik.

Türkiye artık dünden, bugün daha güçlüdür. Birliğimiz ve beraberliğimiz çok daha güçlüdür. Geleceğimiz bugünden daha aydınlık olacaktır. Bundan kimse kuşku duymasın.

Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye yeniden gelmesi hepimiz için yeni bir heyecan olmuştur. Gözünüz, gönlünüz aydın olsun. AK Parti Genel Merkezi bugüne kadar büyük heyecanlar yaşadı ama bugün bir başka. 979 günlük hasret, vuslata dönüşüyor. Millete daha güzel hizmetler yapacağız. Başımız dik, alnımız ak olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören gösterdiğiniz gayret ve liderlik için grubun adına şükranlarımı sunuyorum. Hanımefendiye bu süreçte gösterdiği fedakarlıktan ve sabırdan dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca Semiha Hanım'a da teşekkür ediyorum.