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CHP referandum için AİHM'e gelecek hafta başvurmayı planlıyor

CHP, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapacağı başvuruyu, gelecek hafta gerçekleştirmeyi planlıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:39:23 Güncelleme: 13:44:40 AA

Halk oylamasına yönelik doğrudan AİHM’e başvurma kararı alan CHP, mahkemeye sunacağı dosya üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Partinin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan koordinasyonunda, parti hukukçuları tarafından hazırlanan dosyada son aşamaya gelindi.

BAŞVURU İÇİN GELECEK HAFTA PLANLANIYOR

Akademisyen ve uzman görüşlerinin de alınmasıyla, dosyanın gelecek hafta AİHM'e ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.

CHP'nin başvurusunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ek protokolünün, "Yüksek sözleşmeci taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler." maddesine dayandıracağı ifade edildi.

DOSYAYA AGİT RAPORU DA EKLENECEK

Dosyaya, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusula ve zarfların geçerli olacağına dair kararının, Danıştay'a yapılan başvuruda bir üyenin düştüğü şerhin gerekçesinin, halk oylaması günü vatandaşlar tarafından kaydedilen çeşitli görüntülerin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) seçimlere ilişkin raporunun da ekleneceği kaydedildi.

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