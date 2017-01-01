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Başbakan'dan 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Baykal'ın Abdullah Gül açıklamaları için "Hayır kampanyası yapanlar, doğrusu artık Evet çıktığına demek ki tam kani olmuşlar" dedi

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:06:20 Güncelleme: 09:44:52 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova ziyareti öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin Abdullah Gül hakkındaki iddialarla ilgili sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Evet çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi Hayır grubunun makam dağıtma faslına geçmişler, bu iyi bir gelişme" diye konuştu. 

CHP ve HDP'nin, HSK üyelik seçimleri için kurulan alt komisyonlara üye vermemelerine yönelik kararına tepki gösteren Yıldırım, "Boykot etmekle bir sonuç alınmaz. Vatandaş bunları sakin bir şekilde izler, günü geldiğinde de herkese hak ettiği cevabı verir" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Gökoğuz bölgesine yapacağımız ziyarette Moldova Başbakanı da bizimle beraber olacak. Serbest ticaret anlaşması ile beraber ülkelerimiz arası ticaretin hızlı bir şekilde artacağını öngörüyoruz. Geçen yıl itibariyle 410 milyon dolar civarında bir gerçekleşme söz konusu oldu. İkili ilişkilerimiz her alanda, ticari alanda, terörle mücadele alanında önemli mesafe katedecek. 

SORU-CEVAP

ABDULLAH GÜL SORUSUNA YANIT

(Abdullah Gül için adaylık iddiaları) "Hayır kampanyası yapanlar doğrusu artık Evet çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi Hayır grubunun makam dağıtma faslına geçmişler, bu iyi bir gelişme. Ama daha günü gelmeden kimin nereye aday olacağının arayışına girmek hem millete karşı bir nezaketsizlik hem de birinin başkasına makam ikramı çok da demokrasiye uyan bir şey değil. Hayır kaybetmiş, Evet kazanmıştır. Halk oylamasının sonucu bir kez daha onlar tarafında da tescil edilmiş." 

"OYLARI YENİDEN Mİ SAYALIM?"

(Kılıçdaroğlu'nun eğitimli-eğitimsiz açıklaması) "Eğitimli-eğitimsiz ne olacakmış. Oyları yeniden mi sayalım. Eğitimlilerinkini ayrı, eğitimsizlerinkini ayrı bir katsayı ile mi çarpalım? Geçmişte de çobanın oyu ile profesörün oyu aynı olur mu diye bir takım laflar edenlerle bu lafı eden arasında hiçbir fark yoktur."

CHP VE HDP'NİN BOYKOT KARARINA TEPKİ

(CHP ve HDP'nin HSK kararı) "Üniversite yıllarımızda zaman zaman dersleri boykot yapardık, artık o yıllar geride kaldı. Bizim çağrımız 2019 seçimleri ile yürürlüğe girecek yeni sisteme uygun her türlü sistemin Meclis'te bütün partilerin katılımıyla yapılması doğrultusundadır. Buna yönelik çağrımızı yaptık. Boykot etmekle bir sonuç alınmaz. Vatandaş bunları sakin bir şekilde izler, günü geldiğinde de herkese hakettiği cevabı verir."

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YORUMLAR 2
  • Misafir 22 dakika önce
    yeniden saysanız ne olurdu? en azından samimilik göstermiş boy göstermiş olursunuz. ama nerde sizde bu dik duruş.
  • Misafir 31 dakika önce
    Moldvoda ne iş var acaba
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