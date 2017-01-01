Abdullah Gül'den Baykal'a yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı çıkışında, son günlerde hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı. Deniz Baykal'ın açıklamalarına işaret eden Abdullah Gül, "Bir siyasetçinin parti içi politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler beni de söz konusu etti. Ben ciddiye almadım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından siyasete günlük siyasete girmeyeceğini söylediğini hatırlatan Gül, "Bilgimi, birikimimi de paylaşma sorumluluğum var. Bu şekilde paylaşmaya da devam edeceğim" dedi.

Gül'ün açıklamaları şu şekilde;

"Bir siyasetçinin parti içi politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler beni de söz konusu etti. Ben ciddiye almadım. Başka bir nokta da şu. Uzun bir süredir bazı siteler başta ben olmak üzere AK Parti'nin gerçek öncüleri, onun başarısında çok büyük emeği geçmiş arkadaşlar hakkında ağıza gelmeyecek laflar, küfürlere varan söylemler var. Sosyal medyada şahsıma hakaretlere sessiz kalınması üzücü. Doğrusu bunların da nasıl organize olduğunu dünya biliyor artık."

"7 SENE TARAFSIZ OLARAK CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTIM"

"Ben 7 sene tarafsız olarak Cumhurbaşkanlığı yaptım. Ayrılınca da günlük siyasete girmeyeceğimi söyledim. Bilgimi, birikimimi de paylaşma sorumluluğum var. Bu şekilde paylaşmaya da devam edeceğim. Ülke zaten yeteri kadar kutuplaşmanın içerisinde. Türkiye'nin önüne bakması gerekir. İçeride bir sürü ekonomik beklentiler var. Herkesin bunlara yönelmesi gerekir. Bu çerçevede muhakkak ki hükümete yardımcı olmak gerekir. Yurt dışından kaynaklanan ciddi tehlikeler var. Polemiklere sokmak için uğraşanları da ciddiye almam."