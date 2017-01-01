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Adana'daki sahte estetik uzmanı kuaför, hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi

Soner G.'nin, 2012 yılında bir marketten farklı zamanlarda alkol çalarken yakalandığı, açılan davada hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:21:34 Güncelleme: 11:09:52 İHA

Adana'da internet üzerinden kendisini 'estetik uzmanı' olarak tanıtıp silikon yaparak kadınların hayatını kabusa çeviren kuaför Soner G. (34), 2012 yılında bir marketten çaldığı 2 şişe alkolden dolayı hırsızlık suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Teslim olmayarak firari yaşayan G., polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. İnsanların sağlıklarıyla oynayan G., üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

MARKETTEN ALKOL ÇALDI

Kadın kuaförü Soner G.'ye dudak estetiği yaptıran hemşire Merve Keleş (22) ve dudak dolgusu yaptıran Güllü Sel'in (32) hayatları kabusa döndü. Kendilerini bu hale getiren kuaför Soner G.'den şikayetçi olan kadın eski sağlıklarına kavuşmak için tedavi altına alındı. Bu arada genç kadınların kendilerini bu hale getirdiklerini iddia ettikleri Soner G.'nin, 2012 yılında bir marketten farklı zamanlarda alkol çalarken yakalandığı, açılan davada hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Tutuksuz yargılandığı davada Yargıtay tarafından cezası onanan sahte estetik uzmanı teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tehdit ve hakaret', 'kasten yaralama', 'intihara teşebbüs', 'işyeri ve kurumda hırsızlık' gibi birçok suçtan kaydı bulunan Soner Gülnaz'ı Namık Kemal Mahallesi'nde yakaladı. Hükümlü Gülnaz adliyedeki işlemlerinin ardından Kürkçüler Ceza evine konuldu.



"BANA YAPTIRDIKLARINDAN YARGILANMALI"

Çukurova Üniversite'sinde tedavisi devam eden Merve Keleş, "Başka bir suçtan ceza alması beni ilgilendirmez. Bana yaptıklarından dolayı yargılanmalı ve cezalandırılmalı" dedi. Hırsızlık suçundan cezaevine konulan Soner Gülnaz, Merve Keleş'in dudaklarına kalıcı dudak dolgusu enjekte ettiği suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.

Bu arada, hırsızlık uyuşturucu ticareti adam yaralama suçlarından 8 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezası alan 8 kişide yakalanarak cezaevine gönderildi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 dakika önce
    Gene Adana
  • Misafir 10 dakika önce
    allah daha beter etsin
  • Misafir 24 dakika önce
    canım benim ya üzüldüm.
  • Misafir 27 dakika önce
    Yaptirmasaydiniz
  • Misafir 47 dakika önce
    Allah akil fikir versin sana. birde evine davet etmis?
  • Misafir 54 dakika önce
    YAZIK DEĞİLMİ ŞİMDİ SİZE TANIMADIĞINIZ İNTERNETTE TANIŞTIĞIN ADAMA NASIL GÜVENİRSİN AKIL YOKSULLARI ALLAH AKIL VERİRKEN SİZ NERDEYDİNİZ...................
  • Misafir 1 saat önce
    Allah akıl fikir versin .
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