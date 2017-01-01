PKK'nın 'hendek' sorumlusu Elazığ'da yakalandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK üyelerince kazılan hendeklerin sorumlusu olarak aranan R.İ. isimli örgüt mensubu, Elazığ'ın Hankendi beldesinde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, jandarmanın durdurduğu bir otobüste yaptığı arama sırasında yakalanan R.İ.'nin yapılan sorgusunda, birçok silahlı eyleme katıldığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Örgüt mensubunun Diyarbakır'a gitmek isterken yakalandığı bildirildi. Örgütün Diyarbakır Sur ilçesindeki hendek kazma ve faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtilen R.İ., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.