ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
PKK
GÜNDEM

PKK'nın 'hendek' sorumlusu Elazığ'da yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenilen örgüt mensubu, tutuklanarak cezaevine gönderildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:54:18 Güncelleme: 20:59:10 HABERTURK.COM

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK üyelerince kazılan hendeklerin sorumlusu olarak aranan R.İ. isimli örgüt mensubu, Elazığ'ın Hankendi beldesinde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, jandarmanın durdurduğu bir otobüste yaptığı arama sırasında yakalanan R.İ.'nin yapılan sorgusunda, birçok silahlı eyleme katıldığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Örgüt mensubunun Diyarbakır'a gitmek isterken yakalandığı bildirildi. Örgütün Diyarbakır Sur ilçesindeki hendek kazma ve faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtilen R.İ., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de tren yoluna EYP'li saldırı
GÜNDEM

Bingöl'de tren yoluna EYP'li saldırı
Diyarbakır'da 'yıldırım' felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

Diyarbakır'da 'yıldırım' felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da şehit çocuğuna bakmadığı iddia edilen doktora soruşturma
GÜNDEM

Şehit çocuğuna bakmadığı iddia edilen doktora ...
Diyarbakır'daki 'aldatan eş' cinayetinde Yargıtay verilen cezayı fazla buldu
GÜNDEM

Yargıtay 'aldatan eş' cinayetinde verilen cezayı ...
Hakkari'de çatışma! 7 asker yaralı, 2 PKK'lı öldürüldü
GÜNDEM

Hakkari'de çatışma! 7 asker yaralı
Hakkari ve çevresinde PKK'ya büyük darbe
GÜNDEM

Hakkari ve çevresinde PKK'ya büyük darbe
FETÖ'den aranan eski komutan, kolide saklanırken yakalandı
GÜNDEM

FETÖ'DEN ARANAN ESKİ KOMUTAN, KOLİDE SAKLANIRKEN YAKALANDI
Cezaevinden tahliye oldu, alkol komasından öldü
GÜNDEM

CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLUŞUNU KUTLARKEN ŞOKE EDEN ÖLÜM!
İstanbul'u sel aldı!
GÜNDEM

İSTANBUL'U SEL ALDI!
Adıyaman'da 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
GÜNDEM

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTALANDI, KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Devlet Bahçeli: Bunun adı iflastır
GÜNDEM

DEVLET BAHÇELİ: BUNUN ADI İFLASTIR
PKK'nın 'hendek' sorumlusu Elazığ'da yakalandı
GÜNDEM

O TERÖRİST DİYARBAKIR'A GİDERKEN YAKALANDI!