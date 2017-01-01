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FETÖ'nün darbe girişimi davalarına başsavcıvekilleri girecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Adliyesi'ndeki ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların duruşmalarına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belirlenen başsavcıvekillerinin gireceği bildirildi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:59:10 Güncelleme: 17:25:14 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Bürosu, 4 Mayıs'ta yeni bir görevlendirme yazısı hazırlayarak, başsavcıvekillerine sundu. Bu yazıya göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarına başsavcıvekillerinin girmesi ve her bir başsavcıvekilinin görevlendirildiği davaya sürekli duruşma savcısı olarak katılması kararlaştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın imzasının yer aldığı görevlendirme yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilleri ve görev alacakları dosya adları şöyle sıralandı:

"Ateş Hasan Sözen; İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gayrettepe'deki Türk Telekom binasının ve Bayrampaşa Çevikkuvvet Müdürlüğü'nün işgal girişimi davaları, Mehmet Salih Sol; İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Doğan Medya Grubu'na bağlı medya binalarının işgali ve Hadımköy'deki cezaevinin ele geçirilmesi davaları, Mehmet Ayhan; İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki TRT'nin Ulus'taki binası ve Digitürk'ün Beşiktaş'taki binalarının işgali davası, Cumali Karakütük; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki İstanbul Valiliği'nin işgali, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgali, Lojistik Destek Merkezi ve Avcılar Camisi işgali davaları, Hacı Hasan Bölükbaşı; İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davası, Fatih Karakuş; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki İstanbul ana darbe davası, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Deniz Harp Okulu komutanının alı konulması ve AKOM binasının işgali davaları, Zafer Koç; İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki AK Parti il binasının işgali, Kartal köprüsü ve Samandıra gişelerinin kapatılması davaları, Levent Çağıl; İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Harp Akademileri, Taksim meydanının işgali, Ispartakule ve Mahmutbey gişelerinin kapatılması davaları, Fuzuli Aydoğdu; İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Yalova'dan getirilerek Kavacık'ta yakalanan Hava Harp Okulu öğrencileriyle ilgili dava."

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