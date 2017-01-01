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Rüşvet alan hakimi tutuklayan hakim, FETÖ'den tutuklandı

HSYK tarafından meslekten ihraç edilip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 23 hakimden 5'i tutuklandı. Rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü gözaltına alınan meslektaşı Hasan Akdemir'i tutuklayan hakim Mehmet Özakar da tutuklananlar arasında yer aldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:46:25 Güncelleme: 16:51:36

Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan hakim Mehmet Özakar ile hakim Cemal Pişiren, Keşan hakimi İlker Zencir, Vize hakimi Umut Yetkin ve Bolu Geyve hakimi Hakan Timur hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Tutuklananlar arasında yer alan hakim Mehmet Özakar, rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim Hasan Akdemir'i tutuklamıştı. Özakar'ın, "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanmak amacıyla samimi açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Nöbetçi hakim olarak sorgu yaptığı sırada gözaltına alınan ve Bylock kullandığı belirlenen Bilecik Sulh Ceza Hakimi Kamil Boyraz da tutuklanaması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

11 hakim ve savcı ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6 hakim ve savcının ise savcılık ifade alma işlemleri devam ediyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    adalet sistemi cokmus desenize ozetle
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