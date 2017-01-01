MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Türkiye yüklerinden kurtulmalı, yeni hükümet sistemi ile kuruluş ruhunu canlandırmalıdır. Her alanda kalıcı ve kapsayıcı uzlaşma zemini oluşmalıdır.

"ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR VARDIR"

"Kutuplaşma yerine kucaklaşmak, kavga yerine konuşmak asıl ve esas olmaldıır. Siyaseti ülkemize hizmet vasıtası olarak görenler bundan sonra daha duyarlı, daha titiz hareket edeceklerdir. Çünkü çözülmesi gereken sorunlar vardır. Siyaset en başta, bir toplumsal faaliyet alanı, insan eyleminin kolektif teşkilatlanma biçimidir. Değer ve ahlakla bağını koparmış olan siyaset anlayışlarının kaos ortamını açması kaçınılmazdır. Siyaset elbette olanla ilgilendiği kadar, nasıl olması gerektiği üzerine de kafa yormalıdır. Bizim yakın geçmişte ortaya koyduğumuz, "2023 lider ülke Türkiye" hedefinin arkasında bu anlayış yer alıyor. "Bizimle yürü Türkiye" çağrımız demokrasiye bağlılığımızı dile getiriyordu. Değişim başkalaşma olmadığı gibi, ilerlemek, gelişmek ve süreklilik kazanmak için elzemdir."

"MHP, ELİNDE HANÇERLE DOLAŞAN SİYASİ ÇÜRÜMÜŞLERE TESLİM OLMAYACAK"

Türk milliyetçiliği bir pergel gibi, başkent Ankara'yı merkezine alan ve 360 derecelik açıyla dünyayı görüş alanına sokan bir vizyon genişliğine sahiptir. Bu vizyondan kasten beslenmeyen, önüne kalın bent çeken kim ya da kimler varsa, onlarla hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecektir. MHP, sırtında kurban kestirmeyecektir. MHP, elinde hançerle dolaşan siyasi çürümüşlere teslim olmayacak, dün olduğu gibi bugün de asla fırsat vermeyecektir.

"PELİKAN KUŞLARI GİBİ DAVRANANLAR BİZİ İSTESELER DE ÖZÜMSEYEMEZLER"

"16 Nisan'dan sonra olmayan ganimeti paylaşmak için kuyruğa girenler, düne kadar aleyhimizde çalışıyorlardı. Çevremizde tuzak kuruyorlardır. Fitne, fesat dümenini çevirmekten keyif duyuyorlardır. Pelikan kuşları gibi davrananlar bizi isteseler de özümseyemezler. Biliyoruz ki Allah katiyyen ihmal etmez. Kulun bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. MHP'yi hedef alan çok ortaklı operasyonun kumanda merkezinde şimdi yangın çıkmış, alevler bacayı sarmıştır. Rüzgar ekerken mutlu olanlar, fırtına biçerken şikayet etmemelidir."

"CHP KAOSUN DİBİNDE"

"CHP kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır. CHP yanında hizalanan diğerleri ise vurgun yemiş haldedir. CHP sonunda kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamamıştır. 16 Nisan'dan hemen sonra yeni bir parti kurma konusunda mekik dokuyan, zemin yoklayanlar hayal aleminden hala çıkamayan siyasi mahluklardır. Türk milleti 16 Nisan'da herkese yerini göstermiş, dersini vermiştir. MHP siyasetteki kıpırdamaların farklı beklenti ve ittifak arayışlarının sonu olmayan bir macera olduğuna inanmaktadır."

"ÜÇ HİLAL YÜZYILLARCA YAŞAYACAKTIR"

"Bunların istikbali planlamasına en küçük katkı ve emekleri bile isteseler de görülemeyecektir. Bunlar birbirlerini yerken MHP emin adımlarla, erdemli ve etik değerlerle Türk milletine sevdaya hizmet edecektir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına leke sürdürmemek için uğraşacağız. Türklüğün bekasının ebedi olması için her şeyi göze alacağız. Bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların, dirsek dirseğe koşuştuğu bir alan değildir. Fikri tutarlılıklarının olmadığını, ilkelerinin ayaklar altında çiğnendiği, meselelerinin ayaklar altında çiğnendiği, kaypak fikirlerin buluşma mekanı değildir. Nabza göre şerbet verenlerin tiyatro sahnesi değildir. üç hilal milletin güvencesi olarak yüzyıllarca mutlaka yaşayacaktır."

Bizim siyasetimizde yalnızca ve yalnızca, sabır, şuur, dava adamlığı yer alacaktır. Bunu anlamayan çıkabilir, nitekim çıkmıştır ama onlara takılmayacağız. Kirli ve ucuz siyasetin batağına saplanmadık, bundan sonra da saplanmayacağız. Siyasetimizin geleceğini heba etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Ayak bağı olanlara hiç ama hiç eyvallah etmeyecek, oynadıkları oyunları başlarına geçireceğiz. Mensubu olduğumuz kutlu dava, milli namusu, milli hakları bedeli ne olursa olsun sonuna kadar müdafaa edecektir.

6 yıldır süren Suriye iç savaşı, bölgesel huzuru allak bullak etmiştir. Suriye'de devam edegelenlerin derin ihtilah ve kanlı cepheleşme, nice felaket ve facialara yol açmıştır. Suriye'de ülke genelinde ateşkes ilan edilmiştir. Astana sürecinin ilk aşamasında Türkiye, Rusya, İran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri ateşkesi izlemek için 3'lü mekanizma konusunda anlaşmaya varmıştır. Buna göre Suriye'nin İdlib vilayetinin tamamı, Lazkiye, Halep ve Hama'nın belli bölgelerini kapsayan çatışmazlık bölgeleri oluşturulmuştur. Bir yönü ile Türkiye'nin güvenlik bölge tezi ile benzerlikler taşımaktadır. Teşkil edilen çatışmazlık bölgelerinde nasıl gelişmelerin olacağı mutlaka görülecektir. Önemli olan çatışmayı tümden engelleyip yok etmektir.