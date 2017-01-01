Ahmet Türk ve Sırrı Sakık'tan Abdullah Gül'e taziye ziyareti

Ahmet Türk ve Sırrı Sakık, bugün öğle saatlerinde Kayseri’ye giderek, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babasının evinin bahçesine kurulan taziye çadırına ziyarette bulundu.

DHA'nın haberine göre; Türk ve Sakık, Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül’e başsağlığı diledi. Gül Ailesi, taziyeye gelenlerin tümüne olduğu gibi Türk ve Sakık’a da öğle yemeği ikram etti.

ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANI KAYSERİ'YE GİTTİ

Ahmet Türk ve Sırrı Sakık'ı yarım saat süren ziyaret sonrası Abdullah Gül, taziye çadırından yola kadar uğurladı. Bu arada, çevre illerden çok sayıda büyükşehir ve il belediye başkanı da Kayseri’ye giderek Gül Ailesine başsağlığı dileklerini iletti.