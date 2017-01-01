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Akar ve Yeşilyurt'a "Atatürk'ün hatırasına hakaret"ten soruşturma

"Derin Tarih" isimli programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt hakkında ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sosyal medyada paylaşılan bir videoda söylediği sözler sebebiyle Hasan Akar hakkında soruşturma açıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 22:03:51 Güncelleme: 22:05:49 AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca " Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" suçundan Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı.

TVNET'te yayımlanan "Derin Tarih" isimli programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt'a Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan savcılıkça Hasan Akar'ın Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sosyal medyada paylaşılan bir videoda söylediği sözler sebebiyle yine aynı suç kapsamında ayrı bir soruşturma daha açıldı.

Savcılıkça Yeşilyurt ve Akar'ın gözaltına alınmaları için Emniyet'e talimat da verildi.

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