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FETÖ'ye yeni operasyon! MİT, TSK, EGM ve bakanlıklarda 53 kişi...

53 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde operasyon başlatıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:26:13 Güncelleme: 11:06:59 AA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 53 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın çalışmasıyla örgütün MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) ve bakanlıklardan sorumlu yöneticileri ile bu kurumda çalışan kişiler belirlendi.

Şüpheli 53 kişi için çıkarılan gözaltı kararının ardından ekipler, İstanbul merkezli 17 ilde operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin adreslerindeki aramaların sürdüğü belirtildi.

 

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