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Interpol tarafından aranan 2 kişi Batman'da yakalandı

Batman'ın Binatlı köyünde saklanan iki kardeş jandarma ekipleri tarafından yaklaşık bir ay takibe alındıktan sonra düzenlenen operasyonla yakalandı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:43:47 Güncelleme: 16:46:14 İHA

2014 yılında Almanya'nın Duisburg kentinde cinayete karıştıkları iddiasıyla haklarında Interpol tarafından arama kararı çıkarılan 2 kardeş Batman'da saklandıkları köyde yakalandı.

İHA'nın haberine göre, 2014 yılında Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan M.O. ve S.O. isimli kardeşler annelerinin sevgilisi olan T.Y. isimli şahsı silahla öldürdükten sonra anneleri Ş.O.'yu da bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası 2 kardeş hakkında arama kararı çıkarıldı. Batman'ın Binatlı köyünde saklanan iki kardeş jandarma ekipleri tarafından yaklaşık bir ay takibe alındıktan sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki kardeşin üzerinde bulunan kimliklerin sahte olduğu belirlendi.

Jandarmadaki ifadelerinden sonra adli mercilere çıkarılan iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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