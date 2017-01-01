ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İbrahim Kalın Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Trump açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı

16 Mayıs 2017 Salı, 23:55:10 Güncelleme: 17 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:00:42 AA

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür." dedi.

Kalın, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi anımsattı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığını ifade eden Kalın, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Temaslar sırasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sloganı istemedi
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan o sloganı istemedi
Binali Yıldırım: Çok iyi bir başkan, hızlı öğreniyor
GÜNDEM

Başbakan'dan Trump yorumu: Çok iyi bir başkan, hızlı ...
Başbakan Yıldırım son kez AK Parti grubuna hitap edecek
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım son kez AK Parti grubuna hitap ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ’ın hedefinde ben varım
GÜNDEM

"DEAŞ’ın hedefinde ben varım"
Erdoğan'dan Trump'la görüşmesi için açıklama: Virgül değil, nokta mesabesinde olacak
GÜNDEM

"Virgül değil, nokta mesabesinde olacak"
Trump’a YPG dosyası ve endişeler iletilecek
GÜNDEM

Oval Ofis'teki yüz yüze görüşmede neler konuşulacak?
Emniyet Genel Müdürlüğünden sürücülere uyarı
GÜNDEM

EMNİYETTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Trump açıklaması
GÜNDEM

KALIN'DAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı Selahattin Menteş oldu
GÜNDEM

OHAL İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI BELLİ OLDU
AB, o üye ülkelere soruşturma başlatacak
GÜNDEM

AB, O ÜYE ÜLKELERE SORUŞTURMA BAŞLATACAK
Mustafa Sarıgül, Tony Blair ile Londra'da görüştü
GÜNDEM

MUSTAFA SARIGÜL, TONY BLAİR İLE LONDRA'DA GÖRÜŞTÜ
TBMM'de HSK'ya üyelik seçimi sona erdi
GÜNDEM

TBMM'DE HSK'YA ÜYELİK SEÇİMİ SONA ERDİ