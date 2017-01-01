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Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Yıldırımın düştüğü bölgede bulunan askerlerden Elazığ nüfusuna kayıtlı uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:39:49 Güncelleme: 17:42:29 DHA

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu.

DHA'nın haberine göre; Şemdinli kırsalında PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Habeşli Jandarma Karakolu Koraytepe Üs Bölgesi'nden araziye çıkan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü bölgede bulunan askerlerden Elazığ nüfusuna kayıtlı uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu.

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