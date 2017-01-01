ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
AK Parti
GÜNDEM

AK Parti MKYK'nın üniversiteli üyeleri Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever

AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde MKYK listelerinde 2 isim dikkat çekiyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:58:21 Güncelleme: 08:59:40 HABERTURK.COM

AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Genel Başkan olmasının yanı sıra MKYK da yenilendi. 19 yeni isim MKYK'ya gelirken bu isimler arasındaki 2 genç isim dikkatleri çekti.

İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

AK Parti MKYK’nın en genç üyelerinden Rumeysa Kadak, Marmara Üniversitesi’nde öğrenim görüyor ve öğrenci konseyinde başkan yardımcısı. Yasemin Atasever ise İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ömer Halisdemir'in babası AK Parti Kongresi'ne katıldı
GÜNDEM

Ömer Halisdemir'in babası da Arena'da
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne mesaj gönderdi
GÜNDEM

Abdullah Gül'den mesaj: Kongremizin hayırlı olmasını ...
AK Parti tüzüğünde 11 madde değişti
GÜNDEM

AK Parti tüzüğünde 11 madde değişti
Ankara'da yoğun güvenlik önlemi!
GÜNDEM

Ankara'da yoğun güvenlik önlemi!
AK Parti kongresi bu sloganlarla başladı
GÜNDEM

Kongre bu sloganlarla başladı
Dünden bugüne AK Parti kongreleri
GÜNDEM

14 yıl önceki ilk kongreden bugüne...

İstanbul'a 30 yeni meydan gedi
GÜNDEM

MEGAKENTE 30 YENİ MEYDAN GELİYOR!
Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gözaltına alındı
GÜNDEM

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA GÖZALTINA ALINDI
CHP heyeti Silopi'de eve giren panzere ilişkin raporunu tamamladı
GÜNDEM

CHP'DEN ÖLDÜREN PANZER RAPORU!
DEAŞ, insanlar üzerinde kimyasal deney mi yaptı
GÜNDEM

DEAŞ NAZİLER GİBİ DENEYLER YAPMIŞ
Döner bıçaklı şiddeti durduran kadın konuştu
GÜNDEM

HELAL OLSUN! İŞTE O CESUR KADIN!
AK Parti MKYK'nın üniversiteli üyeleri Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever
GÜNDEM

İŞTE AK PARTİ MKYK'NIN ÜNİVERSİTELİ ÜYELERİ