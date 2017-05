Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK mesajı: Diğer partilerden de aynısını bekliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuştu. Konuşmasında Tıp Fakültesi'nin Hasdal'a taşınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl içinde çalışmaların tamamlanmasını beklediğini belirterek, Çapa'daki merkezin poliklinik olarak hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

Mezuniyet töreninde gençlere yönelik mesajlar da veren Erdoğan, AK Parti MKYK'sına giren iki üniversiteli genci hatırlatarak "Diğer partilerden de aynısını bekliyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Her alanda gençlerimizin enerjisine, azmine ihtiyacımız var. Başarının yolu düzenli ve bilinçli çalışmaktan geçiyor. Özellikle sağlık bilimleri bu konuda çok daha fazla çaba ve disiplin isteyen bir alandır. Bugün mezun olarak okullarına elveda ama mesleğe merhaba diyen öğrencilerimiz okullarına 6 yıl verdiği emeğin karşılığını hayatlarının her aşamasında görecektir."

"HASDAL'DA 1100 DÖNÜM ARAZİYİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NE TAHSİS ETTİK"

"Fakültemizin başarılarının bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum. Şu anda attığımız bir adım var ve beklentilerinin artık cevabı inşallah karşılanıyor. Çapa 110 dönüm arazi üzerinde. Şimdi ise biz Hasdal'da 1100 dönüm araziyi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tahsis ettik. Bütün bölümleri ile hepsi orada olacak. Adeta Şehir Hastaneleri projelendirmesinin bir farklı uygulamasını hem üniversite hem hastane olarak orada uygulamaya koyacağız. Yeni dönemde Çapa, merkezde sadece poliklinik hizmeti verme haline gelir. Elimizde ne kadar kaliteli hemşirelerimiz olursa o kadar hizmetler de başarılı olacaktır diye düşünüyorum. 4 sene sonra çalışmalar bitecektir. Çalışmalara uzman mimarlarla devam ediliyor."

İNGİLTERE'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Dün gece İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını ben de şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. İngiltere'nin de yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

"SAĞLIKTA ÇOK BÜYÜK BİR ATILIM BAŞLATTIK"

"Sağlık son 14 yılda en büyük reformların hayata geçirildiği alanların başında geliyor. Doktor reçeteyi yazar, hastanenin alt katında ilaç 5 tane ise 2 tanesi yoktu. Biz bu çileleri yaşadık. Dedik ki, bu çileler artık yaşanmasın. Biz insanımıza yük olan bu saçma sistemi kaldırdık. Milli bütçede eğitim-öğretimden sonra ikinci sırayı sağlıya verdik. Rektörlerimizle bir toplantıda kendilerine şunu söyledim, dedim ki; devlet hastanelerimizde doktorlarımız var ama bu doktorlarımızın kariyer şansı yok. 'O zaman niçin bunun önünü açmıyoruz' dedim. YÖK Başkanımız da yanımda. Kariyer şansı olsun. O da doçent olabilsin. Bu süreç başlatıldı. Ülkemizde devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve özel hastane dışında bir hastane artık yok. Bunun yanında sağlıkta çok büyük bir atılım başlattık."

"İŞ VE UZMANLIK HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Doktor sayımız ne kadar artarsa buralardaki hizmetimiz de o kadar başarılı olacaktır. Bugün mezun olan gençlerimizin hizmetlerine kamuda ya da özel sektörde gerçekten çok ihtiyacımız var. Kendilerine şimdiden iş ve uzmanlık hayatlarında başarılar diliyorum."

"SEÇİLME YAŞINI 18'E DÜŞÜRDÜK"

"Türkiye'nin bugün de birliği için gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapabilecek gençlere ihtiyacı var. Terörle mücadelede sınırlarımız içinde ve dışında aslanlar gibi mücadele eden gençlerimizin kahramanlıklarına her gün şahit oluyoruz. Ülkemizi dünya çapında temsil eden gençlerimizin haberlerini adeta içimiz içimize sığmayarak alıyoruz. 16 Nisan anayasa değişikliği ile seçilme yaşını 18'e düşürdük. Bundan sonra 18 yaşını bitirmiş her gencimiz seçimle gelinen her göreve aday olabilecektir. Bu gencinize güvenmektir. İnsanınıza güvenmektir."

"DİĞER PARTİLERDEN DE AYNISINI BEKLİYORUM"

"Değişikliğin kağıt üzerinde kalmadığını MKYK'ya aldığımız gençlerle gösterdik. Diğer partilerden de aynısını bekliyorum. Gençler mesleki kariyerinizi en ileri düzeylere ulaştırın ama asla siyaseti, kültürü, sanatı, sporu ihmal etmeyin. Sizlerin enerjisi ve azmi bu işlerin hepsinin de üstesinden gelmeye yeter. Pes etmeyi, zorluklar karşısında yılmayı gençlerimize asla yakıştıramıyoruz. Biz gençlerimize güveniyor, inanıyoruz. Gençlerimizin de milletine güvenmesini istiyoruz. Her gününüzün böyle mutlu, neşeli ve umut dolu geçmesini diliyorum."