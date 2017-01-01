Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ,İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ,öğrenciler ve aileleri katıldı.

ERDOĞAN VE GÜL DİPLOMALARI BİRLİKTE TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, öğrencilere diplomalarını takdim etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sohbet ettiği gözlendi.