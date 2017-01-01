Kılıçdaroğlu TOBB Genel Kurulunda konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Güçlü ekonominin sırrı, güçlü demokrasiden geçer. İşadamları 'OHAL'e ihtiyaç yok ne zaman kaldıracaksınız?' diyorlar. OHAL'i kaldırmayacağız diyorlar. Bir ülkenin bütün toprakları OHAL ile yönetilemez. İtiraz edenlere şunu söylemek istiyorum; BM'ye bir dilekçe verdik. O dilekçede tutulanlara insanca davranamayacağız diyorlar. Tutulanları adil yargılamayacağız diyorlar. Bu ülkede demokrasi hepimiz için geçerli. Bir ülkede düşünce özgürlüğü yoksa demokrasiyi ayakta tutamazsınız."

"FETÖ'cü diye çikolotacı buldular, baklavacı buldular, hakim buldular, gazeteci buldular bunun içlerinden FETÖ'cü siyasetçi yok mu? Demokrasi olacak ki hepimiz düşüncelerimizi söyleyebilelim. Benim hatam varsa söyleyebileyim. Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Bir ülkede demokrasi yoksa o ülke kaybetmiştir."

"Üreten ülke güçlüdür. Üretmeyi bize öğreten Atatürk'tür. Bir toplu iğne bile üretemeyen Osmanlı battı. Bu devasa Osmanlı neden battı bunun üzerinde neden kafa yormuyoruz? Üretim çok önemli. Teknolojisi gelişmiş ülkeler artık beyaz eşya üretmiyor. Katma değeri yüksek ürün üreten ülke güçlüdür. Katma değeri yüksek ürünü nasıl üreteceğiz? Bunun için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. İşadamlarımıza şunu sormak istiyorum; İran'daki üniversiteler Türkiye'deki üniversiteleri geçti. Sevgili Peygamberimiz 'Alemin ölümü alemin ölümü gibidir' Ya biz ilimi bitirdik. Üniversiteler her türlü düşüncenin tartışıldığı kurumlardır."

"Türkiye Cumhuriyeti parasını 1930'da kurduğu Merkez Bankası ile bastı. Kendi parasını bile üretemeyen bir ülkeydi Osmanlı. Birlikte çalışarak bunu başarabiliriz. Oturup konuşacağız. Akıl akıldan üstündür."

"Üniversite bilim üretecek ki siz bunu elle tutulan makineye dönüştüreceksiniz. Bu işin sırrı eğitimdir. Osmanlı'da okuma yazma oranı yüzde bir o dönemde Almanya, İskandinavya, Hollanda'da yüzde 70. "

"Bizim muhalefetimiz sorunlara çözüm üreten muhalefettir. Üreten ülke çok önemlidir. Güçlü bir sosyal devlet inşa edemezsiniz huzur inşa edemezsiniz. Güçlü sosyal devlet hepimizin amacı olmalı. Elde ettiğimzi gelirin bir kısmını yoksullara vermeliyiz. Sosyal devlet önemlidir. Tam demokrasiyi, üreten ülke, üniversitleri bilgi üreten bir ülke güçlü bir sosyal devlet toplumsal barış sağlanmış herkes geleceğine güvenle bakıyor. Bunu sağlamak için devlette liyakat sisteminin sağlanması gerek. Bana adalete inanan bu ülkede gerçekten adalet var diyen var mı? Nasıl bir adalettir bu değerli arkadaşlar. Sabaha karşı eviniz basılacak bir kararname ile malınaz el koyarım bu mu adalet? İstediğin gazeteyi öğleden sonra kapatma yetkisi olan bir devlet var bu mu adalet. Adalet bütün inançların ortak temelidir."