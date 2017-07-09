Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü PKK mensuplarından 2'sinin Kobra aracı ile tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Saldırıda bir polis memurunun hafif yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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YORUMLAR 2
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Misafir 6 dakika önceAllahım şükürler olsun.Tüm Askerlerimizi,Polislerimizi,Güvenlik Korucularımızı ve Devletimizi kutluyorum.Tüm terör örgütlerinin,teröristlerin,hainlerin kökleri kazınana kadar devam.Askerlerimizin,Polislerimizin,Korucularımızın,Devletimizin sonuna kadar yanındayız.00
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Misafir 17 dakika önceHelaaaaaaal aslanlar00