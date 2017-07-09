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Yüksekova'da polis noktasına saldırı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

09 Temmuz 2017 Pazar, 11:53:23 Güncelleme: 11:54:52 AA

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü PKK mensuplarından 2'sinin Kobra aracı ile tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saldırıda bir polis memurunun hafif yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 dakika önce
    Allahım şükürler olsun.Tüm Askerlerimizi,Polislerimizi,Güvenlik Korucularımızı ve Devletimizi kutluyorum.Tüm terör örgütlerinin,teröristlerin,hainlerin kökleri kazınana kadar devam.Askerlerimizin,Polislerimizin,Korucularımızın,Devletimizin sonuna kadar yanındayız.
  • Misafir 17 dakika önce
    Helaaaaaaal aslanlar
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