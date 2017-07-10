Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde boya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı. BursaValisi İzzettin Küçük, yangına 150 persenolin müdahale ettiğini, can kaybı ya da yaralı olmamasının teselli kaynağı olduğunu söyledi. Yangının boyutu ise havadan görüntülendi.





Vali İzzettin Küçük, Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte Yaylacık Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerinden bilgi alan Küçük, "Tek tesellimiz yaralı ya da can kaybı olmaması.

Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, AFAD ve orman ekipleri müdahale etti. Kısa zamanda kontrol altına alındı. Soğutma sürüyor. Neden çıktığı soğutma çalışmalarından sonra belli olacak. 150 civarında personel çalışıyor. Her taraftan ekipler geldi. 15 tane itfaiye ekibi, arazözler, dozer ve kepçe var. Helikopter var. Ekiplerimiz bir anda seferber oldu, müdahale etti, söndürüldü" dedi.







İHA'nın haberine göre, Merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki fabrikada 16.41'de başlayan yangın, yanıcı maddelerin patlamasıyla daha da büyüdü. Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri 9 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptılar.





İtfaiyenin yanı sıra Buski, Nilüfer Belediyesi ve orman ekiplerinin de desteğiyle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.





Alevler saat 18.15 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLLERİ OLAY YERİNDE



Siyah dumanların ise hala gökyüzüne yükseldiği belirtildi.





Yakındaki bir fabrikaya ziyarete giden AK Parti Bursa Milletvekilleri İsmail Aydın ve Zekeriya Birkan da olay yerine gelerek bilgi aldılar.









Bir itfaiye işçisinin de hafif şekilde yaralandığı yangında, bazı boya maddeleri de etrafa saçıldı.





İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı. Söndürme çalışmaları esnasında fabrika işçileri arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandı.