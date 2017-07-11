Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından her yıl üniversiteye geçişin ikinci aşaması için yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın ( LYS) sonuçları açıklandı. LYS sonuçlarını bekleyen milyonlarca aday, sonuçları internet üzerinden öğrenebiliyor. Peki LYS sonuçları nasıl öğrenilir? LYS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

LYS SONUÇLARI AÇIKLANDI (2017)

10 Haziran 2017'de başlayan LYS maratonu, 18 Haziran 2017'de sona ermişti. Sınavların ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdüren adayların bekleyişi bugün itibarıyla sonlandı. ÖSYM, internet sitesi üzerinden LYS sonuçlarını açıkladı.

LYS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yaparak T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi yazacaklar. Bilgilerin doğru girilmesi halinde, adayın LYS sonuçları ekranda listelenecek.

LYS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LYS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar, şimdi de tercih aşamasına geçiş yapacak ve puanlarının yettiği üniversite programlarına tercih yaparak yerleştirme sonuçlarını bekleyecek.

2 SORU İPTAL EDİLDİ

2017 LYS, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM LYS-1 Matematik Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 76. soruların iptal edildiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Lisans Yerleştirme Sınavlarına (2017-LYS) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup LYS-1 Matematik Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 76. soruların Ortaöğretim İleri Düzey Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programının ID.12.7.1.2 numaralı “Uzayda iki doğru; iki düzlem; bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar” kazanımı kapsamında olduğu ancak Ortaöğretim İleri Düzey Matematik 12. Sınıf Ders Kitabında Uzayda Doğru ve Düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

2017 LYS İSTATİSTİKLERİ



Lisans Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) 14 puan türünde birer aday, 4 puan türünde ise ikişer aday 500 tam puan aldı.

ÖSYM tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonrası LYS'ye girmeye hak kazanan aday sayısı 1 milyon 506 bin 504 olarak belirlendi.

LYS-1'e 838 bin 826, LYS-2'ye 470 bin 207, LYS-3'e 832 bin 697, LYS-4'e 538 bin 673, LYS-5'e 101 bin 202 aday başvurdu.

LYS-1'e 814 bin 422, LYS-2'ye 449 bin 812, LYS-3'e 793 bin 464, LYS-4'e 513 bin 674, LYS-5'e 91 bin 554 aday girdi.

LYS-1'de 56, LYS-2'de 26, LYS-3'te 43, LYS-4'te 63 ve LYS-5'te 7 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

TESTLERDEKİ ORTALAMALAR

LYS-1 matematik testinde, ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okuyan ve sınavı geçerli olan 440 bin 18 adayın 80 soruda ortalaması 16,15 oldu.

Lise son sınıfta okuyup sınavı geçerli sayılan adayların diğer testlerdeki ortalamaları şöyle:

"Fizik 30 soru, 261 bin 3 aday, ortalama 7,26, kimya 30 soru, 261 bin 3 aday, ortalama 10,83, biyoloji 30 soru, 261 bin 3 aday, ortalama 10,69, Türk dili ve edebiyatı 56 soru, 406 bin 725 aday, ortalama 21,78, coğrafya-1 24 soru, 406 bin 725 aday, ortalama 9,02, tarih 44 soru, 253 bin 424 ortalama 17,12, coğrafya-2 14 soru, 253 bin 424 aday, ortalama 5,07, felsefe grubu 32 soru, 253 bin 424, ortalama 11,95, yabancı dil Almanca 80 soru, 989 aday, ortalama 34,30, yabancı dil Fransızca 80 soru, 757 aday, ortalama 34,79, yabancı dil İngilizce 80 soru, 50 bin 610 aday, ortalama 24,55."

Sınavı geçerli olan tüm adayların sayıları, soru sayısı ve testlerdeki ortalamaları ise şöyle:

"Matematik 80 soru, 814 bin 421 aday, 15,68; fizik 30 soru, 449 bin 812 aday, ortalama 6,82, kimya 30 soru, 449 bin 812 aday, ortalama 10,23, biyoloji 30 soru, 449 bin 812 aday, ortalama 10,13, Türk dili ve edebiyatı 56 soru, 793 bin 464 aday, ortalama 21,80, coğrafya-1 24 soru, 793 bin 464 aday, ortalama 9,30, tarih 44 soru, 513 bin 674 aday, ortalama 17,70, coğrafya-2 14 soru, 513 bin 674 aday, ortalama, 5,19, felsefe grubu 32 soru, 513 bin 674 aday, ortalama 11,90, yabancı dil Almanca 80 soru, bin 820 aday, ortalama 28,85, yabancı dil Fransızca 80 soru, bin 62 aday, ortalama 31,14, yabancı dil İngilizce 80 soru, 88 bin 672 aday, ortalama 22,73 ."

LYS PUAN DAĞILIMI

ÖSYM istatistiklerine göre, LYS'de 14 puan türünde TM-1, TM-2, TM-3 ve TS-2'de ikişer aday, diğer alanlarda ise birer aday 500 tam puan aldı.

100 ve üzeri puan alan aday sayısı MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4'te 445 bin 429, TM-1, TM-2 ve TM-3'te 788 bin 188, TS-1 ve TS-2'de 806 bin 219 aday oldu.

Dil puanlarında ise 100 ve üstü puan alan aday sayısı DİL-1, DİL-2 ALM, DİL-3 ALM'de bin 660 DİL-1 FRA, DİL-2 FRA ve DİL-3 FRA'da 984, DİL-1 İNG, DİL-2 İNG, DİL-3 İNG'de 77 bin 823 aday olarak açıklandı.

180 ve üstü puan alan aday sayısı MF-1'de 294 bin 986, MF-2'de 308 bin 524, MF-3'te 314 bin 648, MF-4'te 297 bin 966, TM-1'de 443 bin 352, TM-2'de 481 bin 255, TM-3'te 531 bin 911, TS-1'de 481 bin 474, TS-2'de 543 bin 542 olarak belirlendi.

Dil puanlarında ise 180 ve üstü puan alan aday sayısı DİL-1 ALM'de bin 367, DİL-2 ALM'de bin 544, DİL-3 ALM'de bin 652, DİL-1 FRA'da 880, DİL-2 FRA'da 947, DİL-3 FRA'da 980, DİL-1 İNG'de 59 bin 977, DİL-2 İNG'de 70 bin 618, DİL-3 İNG'de 77 bin 447 olarak açıklandı.

LYS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin sonuçları açıklamasıyla birlikte LYS puanlarını öğrenen adaylar, tercih işlemleri için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından üniversite tercihleri 18 Temmuz 2017 tarihinde alınmaya başlanacak ve ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar ön lisans programlarını, 2017-YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.

26 Temmuz 2017 tarihine kadar sürecek olan LYS tercih işlemleri için, adaylara bir de tercih kılavuzu sunulacak. Tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından tercihlerin başladığını belirten ilanla birlikte eş zamanlı olarak yayınlanacak ve adaylar bu kılavuz üzerinden tercihlerini yapabilecekler.

Tercih yapmak için, adayların, ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile sisteme giriş yapacak olan adaylar ardından tercih yapma ekranı üzerinden tercihlerini gerçekleştirecekler.

KİMLER LYS TERCİHİ YAPABİLİR?

2017-YGS'ye katılım sağlayan adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla YGS puanı almış olan adaylar, Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak LYS tercihi yapabilecekler.

LYS sonuçları 2017

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