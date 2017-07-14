15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından yapılmak istenen askeri darbenin halk ve polis tarafından engellenmesiyle birlikte bu gün "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" olarak ilan edilmişti. Peki 15 Temmuz tatil mi? Yarın resmi tatil mi? İşte 15 Temmuz günü hakkında detaylar...

15 TEMMUZ TATİL Mİ?

Yarın anma programlarının ve kutlama etkinliklerinin düzenleneceği 15 Temmuz'da vatandaşlar merakla "15 Temmuz resmi tatil mi?" diye soruyor. Kutlamalara ve şehitleri anma programlarına katılacak olan vatandaşlar 15 Temmuz'un tatil olup olmadığını merakla araştırıyor.

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ'UN TATİL OLMASIYLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz günlerinin tatil edilmesiyle ilgili 27. Muhtarlar Toplantısı'nda "15 Temmuz artık ‘Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü’ olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükumete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak, tatil edilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da 1 Ekim 2016'da yasa teklifi hazırlanarak milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıklamıştı.

Böylece, artık her yıl 15 Temmuz günleri resmi tatil uygulanacak ve 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında anma programları ve demokrasi kutlamaları düzenlenecek.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

15 Temmuz etkinlikleri programı Ankara kısmı

13.00 – Meclis Özel Oturum

15.00 –Ankara’da uluslararası basın mensupları ile buluşma

15 Temmuz programı İstanbul kısmı

18.30 – Milli Birlik Yürüyüşü başlangıcı (Anadolu yakasından)

20.00 – Milli Birlik Yürüyüşü’nün tören alanına varışı

20.35 – Mehteran Takımı

21.15 – Cumhurbaşkanının tören alanına gelişi

21.30 – Kuran-ı Kerim Tilaveti / Dua

22.05 – 15 Temmuz Belgeseli

22.30 – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması

23.15 – 250 şehidin isimlerinin okunması ve saygı ışıklarının yanması

23.30 – 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şehitler Makamının Açılışı

23.45 – Video Mapping uygulaması - Saraçhane

00.13 – Tüm Türkiye’de sela okunması ve Cumhurbaşkanının çağrısıyla demokrasi nöbetinin başlaması

15 Temmuz gecesi Ankara programı

00.13 – Tüm Türkiye’de okunan selalar ile Millî Birlik Yürüyüşünün başlaması (Kızılay Meydanı - TBMM)

01.00 – TBMM tören alanına geliş

02.00 – Erdoğan'ın katılımı ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması

02.05 – Kuran-ı Kerim Tilaveti - Dua

02.32 – Protokol konuşmaları (Sn. Devlet Bahçeli, Sn. Binali Yıldırım, Sn. İsmail Kahraman, Sn. R. Tayyip Erdoğan)

03.10 – 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Sayın Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanına teslim edilmesi

03.15 – Video Mapping uygulaması– TBMM ve Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı

04.50 – Millet Camii’nde sabah namazının kılınması

15 Temmuz tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü

15 temmuz

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