Adalet Bakanlığı'ndan "Hero" tişörtü tartışmalarının ardından, konuyla ilgili olarak genelge hazırlandı ve Ağır Ceza Cumhuriyet Savcılıklarına gönderildi. Genelge ile artık hiçbir tutuklu sanık, üzerinde mesaj içerikli bir tişört ile duruşma salonuna giremeyecek. Adımın atılmasında önemli olan gelişme Başbakan Binali Yıldırım'ın Adalet Bakanlığı'na verdiği talimattı. Muğla'da görülen davada, sanıklardan biri, üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşma salonuna girmiş, tişörtü çıkarması istenildiğinde ise buna uymamıştı. Başbakan Yıldırım, bu konuda Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini söylemişti.

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GENELGESİ

Adalet Bakanlığı Cezaevleri Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, Ağır Ceza Cumhuriyet Savcılıklarına şu genelge gönderildi:

"Tişört veya gömlek gibi giyim eşyalarının üzerinde yabancı dilde herkesçe bilinen tüm ürün markaları hariç olmak üzere yazı bulunan ve fotoğraflı baskı giyim eşyaları ile Türkçe yazı bulunan giyim eşyalarının terörü övücü şekilde, kamuoyunu rencide edici, tahrik edici, suçu teşvik edici, davaları etkilemeye yönelik, müstehcen içerik içeren ve anlam olarak sakıncalı olduğu değerlendirilen giyim eşyalarının derhal toplatılması, bundan sonra da verilmemesi, yakınları tarafından getirilen veya kargo yoluyla gönderilen bu eşyaların kurumlara alınmaması, adli suçlardan hükümlü tutukluların giydikleri kıyafetlere de bu çerçevede dikkat edilmesi gerekir."

Bu kişilerin hastanelere sevki sırasında da bu duruma riayet edilmesi istendi.