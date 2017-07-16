Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'nda dün gece saat 03.00'ten beri sistemin çalışmaması nedeniyle hem Türkiye hem de Irak tarafından uzun araç ve insan kuyruğu oluştu.

DHA'nın haberine göre; Habur sınır kapısındaki pasaport sisteminde yaşanan sorun nedeniyle Türkiye'ye giriş ve çıkışların dün gece saat 03.00'ten beri gerçekleştirilemediği belirtildi. Yaşanan sorun nedeniyle sınırın Türkiye ve Irak tarafında uzun araç ve insan kuyrukları oluştu. Sorunun ne zaman giderileceği konusunda yetkililer tarafından açıklama yapılmazken, bunaltıcı sıcakta sınır kapısında bekleyen vatandaşlar, sorunun bir an evvel çözülmesini istedi.

TIR ve özel araç kuyruğu dışında yolcu otobüslerinin de sınır kapısında, sistemin açılmasını bekledikleri görüldü.

Habur Sınır Kapısı

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