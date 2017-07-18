İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Boğazı'nda da denize karışan sel suyu şaşırtan görüntülere sahne oldu. Yaşanan olay nedeniyle denizin iki renk haline geldiği görülüyor.
- istanbul boğazı
- istanbul hava durumu
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 12
-
Misafir 38 dakika önceistanbullular verın sız oy akp yeee verınnn1581
-
Misafir 40 dakika önceBAHANE ARAYACAK YER ARIYORSUNUZ YA SIRADA BU MU VAR 23 YILDIR YÖNETİYOR AKP UTAN UTAN GURUR DUYACAĞIN YERDE YAPTIĞIN YORUMA BAK4254
-
Misafir 40 dakika önceaçıklamada derler ki şimdi; ortalamanın üzerinde yağış oldu. Alt yapı yok demezler.2739