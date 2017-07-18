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GÜNDEM

İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

18 Temmuz 2017 Salı, 10:06:18 Güncelleme: 10:52:55

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Boğazı'nda da denize karışan sel suyu şaşırtan görüntülere sahne oldu. Yaşanan olay nedeniyle denizin iki renk haline geldiği görülüyor.

 

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YORUMLAR 12
  • Misafir 38 dakika önce
    istanbullular verın sız oy akp yeee verınnn
  • Misafir 40 dakika önce
    BAHANE ARAYACAK YER ARIYORSUNUZ YA SIRADA BU MU VAR 23 YILDIR YÖNETİYOR AKP UTAN UTAN GURUR DUYACAĞIN YERDE YAPTIĞIN YORUMA BAK
  • Misafir 40 dakika önce
    açıklamada derler ki şimdi; ortalamanın üzerinde yağış oldu. Alt yapı yok demezler.
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