Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce ( ÖSYM) meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Pazar günü yapılacak. Sınava hazırlanan öğrenciler, geçmiş yıllardaki çıkmış soruları araştırıyor. İşte son 10 yıllık DGS soruları ve cevapları...

DGS ÇIKMIŞ SORULAR - SON 10 YILLIK

2016 DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

2014 DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

2013 DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

2012 DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

2011 DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

2010 DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

2009 DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

2008 DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

2007 DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

2006 DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

DGS SINAV YERLERİ (2017)

2017 DGS 23 Temmuz 2017 Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik umaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

2017 DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

DGS ÇIKMIŞ SORULAR

DGS Puan Hesaplama

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