Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren 14 yaşındaki Ömer Baki Yeşilyurt bir anda gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre, yaklaşık 20 dakika sonra sudan çıkarılan talihsiz çocuk 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Baki Yeşilyurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Körfez İGSAŞ Ortaokulu'nda öğrenci olan Ömer Baki Yeşilyurt'un İlimtepe Gençlerbirliği'nde futbol oynadığı kaydedildi. Yapılan işlemlerin ardından çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.