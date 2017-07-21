ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
CHP Tunceli PKK Necmettin Yılmaz
GÜNDEM

CHP'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına Tunceli'de 'teröre lanet' yürüyüşü

CHP, PKK'nın kaçırıp şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz anısına 'teröre lanet' yürüyüşü düzenledi

21 Temmuz 2017 Cuma, 18:33:13 Güncelleme: 19:13:12 HABERTURK.COM

CHP, PKK'nın katlettiği şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın anısı için Tunceli'de 'teröre lanet' yürüyüşü düzenledi. Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'ın aktardığı bilgilere göre, CHP'nin yürüyüşü saat 18:20 sularında başladı.

CHP, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Necmettin Öğretmen'in şehit edilmesinin ardından yürüyüş kararı almıştı. Bugün Tunceli Merkez'den başlayan yürüyüş, Necmettin Yılmaz'ın naaşının bulunduğu Pülümür Çayı yakınına kadar gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan CHP'li yöneticilere, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök öncülük ediyor. Vatandaşların yanısıra yürüyüşe destek verenler arasında Tunceli Valisi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, MHP Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp da bulundu.

Yürüyüş, Munzur Çayı kenarında sona erdi. PKK terörünün protesto edildiği yürüyüşün ardından Munzur Çayı'na beyaz karanfiller bırakıldı. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 14 dakika önce
    BU CHP HEM NALINA VURUYOR HEM MIKINA..........NE YAPTIGI BELLI DEGIL .......
  • Misafir 15 dakika önce
    Akp seni de görmek isteriz
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER