CHP, PKK'nın katlettiği şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın anısı için Tunceli'de 'teröre lanet' yürüyüşü düzenledi. Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'ın aktardığı bilgilere göre, CHP'nin yürüyüşü saat 18:20 sularında başladı.

CHP, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Necmettin Öğretmen'in şehit edilmesinin ardından yürüyüş kararı almıştı. Bugün Tunceli Merkez'den başlayan yürüyüş, Necmettin Yılmaz'ın naaşının bulunduğu Pülümür Çayı yakınına kadar gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan CHP'li yöneticilere, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök öncülük ediyor. Vatandaşların yanısıra yürüyüşe destek verenler arasında Tunceli Valisi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, MHP Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp da bulundu.



Yürüyüş, Munzur Çayı kenarında sona erdi. PKK terörünün protesto edildiği yürüyüşün ardından Munzur Çayı'na beyaz karanfiller bırakıldı.

chp

tunceli

pkk

Necmettin Yılmaz