CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki heyet, Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Gümüşhane'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Dayanılması zor bir acı yaşadıklarını dile getiren şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, "Terörün bir an önce sonlanmasını istiyoruz. Kim yetkili ise kimin elinden ne geliyorsa... Dağdaki çobanımızdan Meclisteki bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza kadar herkes bu işte sorumlu." ifadelerini kullandı.

"Biz bir milletiz ve ayrılmayacağız." diyen Hamit Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kürt, Türk, Çerkez, Abhaza ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Biz insanız. Ölüm, insanlığın ölmesidir. Bir kişinin ölmesi, bütün insanlığın ölmesidir. Bu ölüm Habil ile Kabil'den beri devam ediyor. Bunu en aza indirebilmek en büyük temennimiz."

Hiçbir şekilde ayrımcılık ve ayrılıkçılığa geçit verilmemesini istediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kalemle tartışacağız, sohbet edeceğiz. Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza saygılı bir şekilde daha müreffeh bir devlet, daha özgür bir ülke istiyorum. Ben Pülümür'e gidip çocuğumun şehit edildiği yerde balık tutmak, Karadeniz'e gelip balık, sütlaç yemek, Edirne'ye gidip piknik yapmak istiyorum. Çocuğum inşallah buna bir vesile olur. İyi ki bu milletin bir evladı, bir ferdiyim."

Torun ve beraberindekiler, şehidin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki babaevini ziyaret ederek, şehidin babası Hamit Yılmaz'a başsağlığı diledi, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da taziyelerini iletti.

Seyit Torun, ziyarette yaptığı konuşmada, Necmettin öğretmenin, çocukları ülkeye donanımlı birer yurttaş olarak yetiştirmek için mücadele ettiğini söyledi.

Şehit öğretmenin yokluklar içinde hem okul müdürlüğü hem de öğretmenlik yaptığını belirten Torun, Necmettin Yılmaz gibi vatan evlatları olduğu müddetçe Türk bayrağının kimse tarafından indirilemeyeceğini ifade etti.

Seyit Torun, şehit öğretmene Allah'tan rahmet dileyerek, "Oradaki çocuklarımızın eğitimi ve geleceğe hazırlanması için mücadele eden, kalemiyle o çocuklara bir şeyler öğreten, hem okul müdürlüğü hem de öğretmenlik yapmaya çalışan, çocuklara annelerinden ve babalarından daha özenle davranan kardeşimizin böyle elim ve acı bir şekilde terörle yaşamının son bulması Türkiye'yi çok üzdü." dedi.

"KÖTÜ GÜNLER GEÇİRİYORUZ AMA BUNLARI DA AŞACAĞIZ"



Bu olay karşısında herkesin derinden yaralandığını vurgulayan Torun, "Hepimiz bir evladımızı, kardeşimizi kaybetmiş gibi çok büyük bir acı hissettik. Acınızı paylaşıyoruz. Allah böyle bir acıyı bu ülkeye bir daha göstermesin." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Türk milletinin büyük bir millet olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunları da aşacak gücümüz var. Bu ülkeyi asla bölemeyecekler ve bizi birbirimize düşüremeyecekler. Bu bayrak da ezan da sonsuza kadar okunacak. Bu ülkede inanıyorum ki daha güzel günlere hep beraber kavuşacağız. Kötü günler geçiriyoruz ama bunları da aşacağız. Artık Necmettin kardeşimiz bizim de evladımız, hepimizin kardeşi. Hepimiz onun aziz hatırasına minnet ve saygı duyuyoruz. Vatan toprakları bu beladan da kurtulacaktır. Hiçbir endişeniz olmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan bunu da aşacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

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