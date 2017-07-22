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Mardin'de FETÖ'den ihraç edilen polis, kaçakçılık yaparken yakalandı

Otomobilde yapılan aramada, arka koltuk yanı ve bagaj kısmında zula diye tabir edilen kısımlarda gümrük kaçağı 250 cep telefonu ele geçirildi

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:12:40 Güncelleme: 16:14:04 AA

Mardin'in Midyat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ihraç edilen eski komiser yardımcısının kullandığı otomobilde, 250 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Midyat ilçesinde, Batman'da görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski komiser yardımcısı Metin Y. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, arka koltuk yanı ve bagaj kısmında zula diye tabir edilen kısımlarda gümrük kaçağı 250 cep telefonu ele geçirildi.

Sürücü Metin Y. gözaltına alındı, araca ve cep telefonlarına el konuldu.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 26 dakika önce
    İşte bu sunuz. Reziller
  • Misafir 1 saat önce
    Vay be, git inşaatlarda amelelik yap be... Bu ne hal
  • Misafir 1 saat önce
    250 telefon alacak parayı nereden bulmuş. yurtdışından bile almış olsa büyük bir sermaye gerekiyor. salmayın böylesini şeytan gibi adam bu.
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