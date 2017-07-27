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Ama ne çıktı bilemiyoruz. Milletvekili girmeye çalıştı, onu da almadılar” diye konuşuyor. “2 kişi bir araya geldiği zaman söz dönüp dolaşıp kazı çalışmalarına geliyor. Herkes bir senaryo üretiyor. Doğrusu nedir bilen yok” diyen bazı vatandaşlar ise bir şehir çıktığı yönünde söylenti yayıldığını da anlatıyor.