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Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki esrarengiz kazı, tam 256 gündür sürüyor.

27 Temmuz 2017 Perşembe, 05:31:19

  • 1 Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki esrarengiz kazı, tam 256 gündür sürüyor.
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    Kamuoyunda merak konusu olan Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki kazı, üzerinden tam 256 gün geçmesine rağmen gizemini koruyor. Habertürk ekibi, defalarca haberi yapılmasına karşın içeriğiyle ilgili bilgi alınamayan kazının sürdüğü bölgede bir gün geçirdi, bir şehir efsanesine dönüşen kazıyla ilgili bölgenin nabzını tuttu. 

  • 2 Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki esrarengiz kazı, tam 256 gündür sürüyor.
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    Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde bulunan 3103 Sokak’ta takvimler 13 Kasım 2016’yı gösterdiğinde başlayan kazı, uzun süre kamuoyunu meşgul etti. Büyük gizlilik içinde başlatılan kazıda polisin, hatta Özel Harekât ekiplerinin nöbet tutması, hiçbir yetkilinin kazıyla ilgili açıklama yapmaması, olayın gizemini daha da artırdı. 

  • 3 Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki esrarengiz kazı, tam 256 gündür sürüyor.
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    ÇÖKMELER OLUŞMUŞ 

    Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut, 256’ncı gününde halen çalışmaların sürdüğü kazı alanında bir gün geçirdi. Kazı yapılan evin yer aldığı çıkmaz sokağın başında polis bariyeri var ve sivil polis adeta kuş uçurtmuyor. Evin bulunduğu dar sokağın girişinde ise kurumuş hazır beton izleri var. Bunu bazı mahalle sakinleri kazı alanında betonla güçlendirme çalışması yapıldığı şeklinde yorumluyor. 

  • 4 Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki esrarengiz kazı, tam 256 gündür sürüyor.
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    Evin doğu kısmına düşen diğer bölgede ise genelde tamir atölyeleri yer alıyor. Buradan da görüntü alınmaması için mavi branda ile evin çevresi kapatılmış durumda. Brandalar ve duvar kısmının altından ise tarlalara kadar su tahliye boruları uzatılmış. Çevrede yaptığımız gezi esnasında yolda kısmi çökmeler ile bir bahçe duvarının da küçük bölümünün yıkıldığını gördük. Çevre sakinleri çökmelerin kazılardan kaynaklandığını söylüyor. 

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  • 5 Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki esrarengiz kazı, tam 256 gündür sürüyor.
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    Kazının yapıldığı ve doğu tarafa düşen avlunun ters istikametinde bulunan ve evin ana giriş kapısının da baktığı sokaktaki çökmeler son günlerde artış gösterince, burası her iki taraftan da polis bariyerleriyle kapatılmış. 

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