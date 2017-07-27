İstanbul'da dolu ve şiddetli sağanak yağmur, etkili olmaya başladı. Kentte şiddetli yağış, etkisini fırtına ile artırarak sürüyor.



İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, E-5 Silivri yönünde trafiği durdurdu. Metro seferleri de iptal edildi.



Marmaray tünel çıkışında araç çıkışlarına 10 dakika boyunca izin verilmedi.Marmaray seferleri iptal edildi.

Avrasya Tüneli'nin, yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapandığı belirtildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde yer yer dolu şeklinde yağan sağanak nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor. Avrasya Tüneli de yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapatıldı.

Kağıthane'de şiddetli yağmur ve dolu sonrası bir yangın çıktı. Bir depoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Unkapanı Köprüsü'nün Eminönü dönüşü istikametinde, bir otobüs sel sularının altında kaldı. Otobüsün içerindeki yolcular tahliye edilirken, otobüsün şoförü ekiplere yardım çağrısında bulundu.





Şişli ve Feriköy'de çok sayıda ev ve işyerini su bastı.



Hardarpaşa Limanı'nda fırtına nedeniyle bir vinç devrildi.





Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, Bandırma'dan gelen Adnan Menderes adlı İDO feribotu Yenikapı'da iskeleye yanaşırken Orhangazi adlı feribota çarptı. Adnan Menderes feribotunda yarık oluştu.







Bakırköy ve Ataköy'de de su baskınlarına neden olan şiddetli yağış sonrası bazı araçlar mahsur kaldı.





Unkapanı'nda bir araç, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle, arka yöndeki istikamete doğru döndü.





Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullular'ı ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.

Saat 18:00 itibariyle bir anda yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünmesinin ardından şiddetli fırtına ile birlikte kentin birçok bölgesinde dolu yağışı da görüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; İstanbul'da yağmurun etkili olduğu akşam saatlerinde, 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar Atatürk Havalimanı'na inecek uçakları olumsuz etkiledi.Şu an Atatürk Havalimanı'na inişler yapılamazken bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi. CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar, iniş için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kaldı.



METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denilmişti.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege ile İç Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İBB DE UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olacak olan şiddet yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor.

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli metrekareye 51-75 kilogram, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alınan meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM planlamasıyla İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İSTAÇ, çalışmalarını tamamladı.

Yağışla birlikte rüzgârında kuzeyli yönlerden kuvvetlice ve aralıklarla fırtınamsı şeklinde (20-60 km/s) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da hissedilir derecelerde azalarak mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor."

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: " Rüzgarın, 27.07. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısında (Kaş - Kumluca arasında) batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."





EDİRNE'DE ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

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