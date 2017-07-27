İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce büyük salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Mehmet Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Güray Tekin Öz, Turhan Günay ve "jeansbiri'' hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Sanık avukatları, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı yabancı heyetlerin de izlediği duruşmaya, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır gelmedi.

HİKMET ÇETİNKAYA'NIN SAVUNMASI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce büyük salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanıklardan Hikmet Çetinkaya, 51 yıllık gazeteci olduğunu, en önemli haberlerinden birinin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile ilgili olduğunu söyledi.

Gülen'in hakkında şikayet dilekçeleri verdiğini söyleyen Çetinkaya şöyle devam etti:

"Hakkımda yaklaşık 170 dava açıldı, çoğundan beraat ettim, bazılarında para cezası ödedim. Poliste, yargıda, eğitimde örgütlenmelerini haberleştirdiğim yıllarda Türkiye Fethullah Gülen'i tanımıyordu. 'Altın Nesil' adı altında Amerika'da örgütlenmesini yazdığımızda kimse olup bitenleri görmedi. Devletten maaş alan bu imamın gerçek yüzünü açığa çıkarttım. Yıllarca peşimizden koştular aldırmadık."

Tutuksuz sanık Aydın Engin de iddianameye detaylı bir şekilde değinmeyeceğini, avukat arkadaşlarının iddianameye gereken cevabı verdiklerini söyledi.

İddianamede 9 yazısının suç olarak yerleştirildiğini ifade eden Engin, "O yazıların kendileri benim ek bir şey söylememe gerek kalmadan iddianameye bizzat cevap veriyor. Savcı ya başlıklarına bakıp yakaladım demiş, ya da içeriklerini okumadan iddianameye yerleştirmiş." dedi.

Tutuksuz sanık Engin, FETÖ'nün sözde İsrail imamı Harun Tokak ile 13 iletişim kaydının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Gazetecilik mesleği ile teröristliği ayırmak lazım. Ben İlhan Selçuk'un önerisiyle Gülen okullarını ziyaret ettim. Uganda ve Moskova'da cemaatin topluma nasıl sızabileceğini gözlerimle gördüm."

MAHKEME BAŞKANI'NDAN 'JAMES BOND' ESPRİSİ

Engin'in bu sözleri söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ'ın "Zaten ben sizde 007 James Bond ruhu izliyorum." demesi, salonda gülüşmelere neden oldu.

Kendisinin gazeteci olduğunu söyleyen Engin, "Bir cemaatle ona paralel kişilerle ilişki kurmanın suç olduğu savında savcı.Ben gazeteciyim, işim bu. Harun Tokak bugün FETÖ olarak anılan örgütün ileri gelenlerindendir. Onunla konuşmadan bu örgütü anlayamazsınız." savunmasında bulundu.,

ORHAN ERİNÇ'İN SAVUNMASI

Gazeteciliğe 14 Şubat 1957'de başladığını söyleyen Orhan Erinç ise savunmasında şunları kaydetti:

"Bizim gazeteci olarak halkı bilgilendirmek amacıyla yaptıklarımıza, birilerine mesaj veriyormuş gibi bir mesaj veriyormuşuz anlayışı var. Gazetecilerden yargıç ve savcı gibi davranması bekleniyor. Bizim için olay haberdir. Yolsuzluk, kavga, dövüş bizim için haberdir. Yargıç ve savcılar için elde edilen belgeler yasal elde edilmemişse hukuken hiçbir değeri yoktur. Bizden istenen de yargıç ve savcılar gibi davranmaktır. Yolsuzluk ortaya çıkmış, belgeler yasaya aykırıysa savcı takipsizlik verir. Ama bu gazeteciler için haberdir."

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