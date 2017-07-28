HZ. PEYGAMBER, GÜLEN ÖRGÜTÜNÜN ARASINDA...(!)

Gülen, “Karanlıktan Aydınlığa ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Çocukluk Dönemi” isimli

videosunda cemaatinin arasında Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bulunduğunu ileri sürmektedir:

“Kim bilir belki şu dalalet asrında içinizden kaçının başını okşuyor,

hoş geldiniz diyordur. Kaçınızın rüyasında gören veya gözü açılıp

da birisiyle O’nu müşahede eden niceleri vardır ki çoklarınızın

belki alnından öpüyordur. O sizi terk eder mi? Sizi yalnız bırakır

mı?. İçinizde olabilir. Allah sinelerinizi onunla doldursun”

Ölümsüzlük İksiri adlı eserde Hz. Peygamber’in, sahabeyi üç beş kişinin bir araya geldiği

topluluklara gönderdiğini, ahir zamanda ise bu topluluklara bizzat kendisinin gitti-

ğini ifade etmektedir:

“Üç-beş kişi bir araya gelince ashaptan birini Hz Peygamber’in

oraya gönderdiği, ahir zamanda da kendisinin oraya geldiği

‘…onların yanına bizzat ben gidiyor ve ruhaniyetimle yer

alıyorum.”

Gülen, 19 Ağustos 1990 tarihinde Süleymaniye Camii’nde yaptığı konuşmada ise Hz.

Peygamber’in, “cemaat”in arasındaki birtakım “hizmetler”i takip ettiğini, hatta evlerde

uyurken üzeri açılan Gülen müntesiplerinin yorganlarını örttüğünü edep dışı tasvirlerle

anlatmaktadır:

“Olsaydı, bu devirde yaşasaydı (Hz. Peygamber s.a.s.) böyle

bir inkisar içinde hissettiği sizlerden bütün kardeşlerinin evine

giderdi o… Hem belki de gidiyordu bile… Belki gidiyordur…

Belki yorganlarınız açılınca örtüyordur… Belki alnınızdan

öpüyordur… Belki tesbihe, tehlile, tahmide açık dudaklarınızdan

öpüyordur… Ağzınızın şeker şerbet suyunu içiyordur…”

İslam âlimleri, Hz. Peygamber (s.a.s.) vefat ettikten sonra, O’nun artık dünya gözüyle

görülemeyeceği hususunda icma olduğunu ifade etmişlerdir.

“Sonra siz, bunun (dünya hayatının) ardından elbette öleceksiniz. Sonra da şüphesiz,

sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.” (Mü’minûn, 23/15-16) âyeti ile “Kı-

yamet günü yer yarıldığında ondan ilk çıkacak benim.”(Tirmizî, Menâkıb 1) hadisi ve bu

mealdeki nasslar, kıyamet gününden önce dirilmenin olmayacağını, dolayısıyla da Hz.

Peygamber (s.a.s.) dâhil vefat eden hiçbir insanın dünyada yakaza/uyanıklık halinde

görülmesinin mümkün olmadığını beyan etmektedir. İmam Sehavî, öldükten sonra Hz.

Peygamber’in dünyada iken görülebileceğine dair ne Sahabeden ne de onlardan sonra

gelenlerden bize aktarılmış bir rivayetin olmadığını söylemiştir.

Sahabe-i kiram, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatından sonra birçok konuda ihtilafa düş-

müşlerdir. Eğer bu iddia doğru olsaydı Hz. Peygamber onlara görünür ve karşılaştıkları

problemlerin çözümünü onlara gösterirdi.

“Belki tesbihe, tehlile, tahmide açık dudaklarınızdan öpüyordur… Ağzınızın şeker

şerbet suyunu içiyordur…” şeklindeki yakışıksız ifadeler, Gülen’in, kendi mensupları-

nı motive etme uğruna Hz. Peygamber’i istismar etmesinin hatta onu tahkire yeltenmesinin

en bariz örnekleridir.

SAHABEDEN SONRAKİ EN HAYIRLI NESİL

“… O kadar çok rüya naklettiler ki; ve inanın, nakledilen bu

rüyaların hepsinde sizin bezminizde serzâkir, Hz. Muhammed

Mustafa’dır (s.a.s.). Öyle anlaşılıyor ki; kendi devrine (القرون خير

قرني (dediği “en hayırlı asır, benim asrım” dediği o devre iltifatın

ve teveccühün yanı başında vefasızların onun dininden

ayrıldığı dönemde ciddi bir vefa hissiyle, dinine sahip çıkanları

terazinin öbür kefesine koyuyor, siz de benim nazarımda –bir

planda, yanlış anlamayalım- bir planda ikincilersiniz buyuruyor

adeta.”