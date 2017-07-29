Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nin basın toplantısı sırasında gözlüğünü almaya çalışan papağanla zor anlar yaşadı. Gökçek, Twitter hesabından o anları paylaşarak, "Papağanla yaptığım basın toplantısını sanırım ömür boyu unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 28, 2017

FESTİVAL 9 GÜN SÜRECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, festivalin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi alanında düzenlendiği basın toplantısında, üç yıl aradan sonra yeniden yapılan festivalin 9 gün süreceğini aktardı. Gökçek konuşmasına şöyle devam ett:



"Pek çok etkinlik mevcut. Yurt dışından gelen 12 ekip var. Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Ürdün, Gana, Romanya, Ukrayna, Cezayir, Sırbistan, Bulgaristan ve Osetya ile Türkiye'den değişik halk dansları toplulukları inşallah festivalimizi renklendirecek. Festivalimizde ayrıca 23 sanatçı da konser verecek."



Gökçek, etkinlikte ayrıca güçlü adamlar şov, zıplayan çekirge ve kangurular, donan heykeller, animasyon grupları, jonglör, animatör, palyaço, pandomim ve benzeri gösterilerin de yer alacağını ifade etti.



15 Temmuz, Avrupa Ödülleri, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları sergilerinin de düzenleneceğini dile getiren Başkan Gökçek, "Festivale giriş kapımızda '15 Temmuz'u unutmadık, unutmuyoruz ve unutturmayacağız' yazan özellikle o tarihlerde tankların altında ezilen araçları gösteren bir platformumuz var." dedi.





