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Çamlıca'da yol çöktü - Son Dakika

SON DAKİKA! Çamlıca'da yol çöktü

Park halindeki bir otomobil çöken yola düştü

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:29:21 Güncelleme: 15:39:56

Üsküdar'da Çamlıca Tepesine çıkan yol üzerinde göçük meydana geldi. Bu sırada park halindeki bir otomobil ise göçüğün içine düştü. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, Üsküdar'da Çamlıca Tepesine çıkan Büyük Çamlıca Caddesi üzerindeki yolda bir göçük meydana geldi. Bu sırada yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ise göçüğün içine düştü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından göçüğün olduğu bölgeye tedbir amaçlı polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yolu tamamen trafiğe kaparak çalışma başlattı.

Yolun göçme nedeni henüz bilinmezken, göçüğün yaşandığı yerin altında Libadiye Tünelinin çalışmasının olduğu belirtildi. Ayrıca son yağışlarla birlikte zeminde yaşanan yumuşamanın da göçüğe neden olabileceği düşünülüyor. Yetkililerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. İlerleyen saatlerde de göçüğe düşen otomobilin çıkarılması bekleniyor.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 4 dakika önce
    konum bilgisi meraktan ölcem
  • Misafir 4 dakika önce
    Metro
  • Misafir 5 dakika önce
    bahtsız bedevi
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