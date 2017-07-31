Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri Karasu açıklarında variller buldu. Variller tehlikeli bir durum ortaya çıkmaması için kontrollü olarak muhafaza altına alındı.





DHA'nın haberine göre, İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, varillerin içeriği ile ilgili incelemelerin uzman ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirtti.





HEMEN MÜDAHALEDE BULUNDULAR

İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, Karadeniz açıklarında 1'i kıyıya vuran 7 varil tespit ettiklerini bildirdi.

Cankurtaran ekiplerinin görüş açısına giren 6 adet varile ise hemen müdahalede bulunduklarını açıkladı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Arancı, ortaya çıkan varillerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:





"Vatandaşlarımızın can güvenliğinin yanında sahillerimizin temizliği noktasında da üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizde bulunan varillerden kıyıya yaklaşanları ekiplerimiz kontrollü bir şekilde muhafaza altına alıyor. Denizden çıkan ilk varilin içi sıvı doluydu. Muhteviyatının ve zarar durumunun belirlenmesi için belediye ekipleri sıvılardan numune aldılar. İlk incelemelerde varillerin bir sağlık sorunu oluşturmadığı saptandı. Konu ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de irtibat halindeyiz. Kendileri şu anda varillerin hangi ülkeye ait olduğunu saptamaya çalışıyorlar. Kıyıya yaklaşan varilleri kontollü bir şekilde muhafaza altına almaya ve gerekli incelemelerin yapılması için ilgili kurumlarla irtibat halinde olmaya devam edeceğiz."