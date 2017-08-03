Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampusündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından dün öğleden sonra savunmasına başlayan sivil sanık Hakan Çiçek'in savunmasının alınmasına devam edilecek.

Çiçek, 16 Temmuz 2016'da üs civarında yakalanmıştı. İddianamede, kapatılan Anafartalar Koleji'nin de sahibi olan Çiçek'in örgütün sivil imamı olduğu belirtiliyor.

Sanık Çiçek'in savunması ve çapraz sorgusunun tamamlanmasından sonra darbe girişimi sırasında üste oldukları belirlenen Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un savunmalarının alınması planlanıyor.

SİVİL İMAMLARDAN KİM KİMDİR?

Gazete Habertürk'ün haberine göre; 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün 5 sivil imamı Akıncı Üssü’nden terör örgütü elebaşısı Gülen’in direktifleri doğrultusunda darbe girişimini yönetti. Bu isimlerden firari Adil Öksüz dışındaki 4’ü ilk kez hâkim karşısına çıktı.

ADİL ÖKSÜZ

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı. Gülen'in talimatıyla 1 Kasım 2015 seçimlerinin hemen ardından darbe girişiminin hazırlıklarına başladı. 27 Aralık 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında 12 defa Ankara’ya giderek, örgüt mensubu askerlerle 2 farklı adreste darbe toplantıları yaptı. Bu toplantıların hemen hepsinin ardından ABD’ye giderek, Gülen’e bilgi verdi, talimatlarını aldı. 11 Temmuz’da darbeci askerlerle hazırlık toplantılarını tamamlayan Öksüz, darbe planını Gülen’e sunmak için tekrar ABD’ye gitti. 2 gün ABD’de kaldıktan sonra 13 Temmuz’da Türkiye’ye döndü. 16 Temmuz sabah saatlerinde Akıncı Üssü yakınlarında jandarma ekiplerince yakalandı. Satın almak amacıyla tarla bakmak için orada bulunduğunu söyledi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmasının ardından kayıplara karıştı.

KEMAL BATMAZ



15 Temmuz’da darbecilerin harekât merkezi olan 143’üncü Filo’da bulunduğuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saat 21.50’den sabah 01.40’a kadar 143. Filo’da olduğu tespit edilen Batmaz’ın darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Darbe gecesi Kemal Batmaz’a Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in baş selamı verdiği görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Batmaz da ifadesinde, Öksüz gibi Kahramankazan’da tarla bakmaya gittiğini iddia etti. FETÖ’nün en büyük finans kuruluşlarından biri olarak bilinen Kaynak Holding iştiraki Kâğıt AŞ’nin Genel Müdürlüğü’nü yapan Batmaz’ın, 11 Temmuz’da Adil Öksüz ile birlikte ABD’ye gittiği, darbe girişiminden 2 gün önce yine Öksüz ile Türkiye’ye döndüğü belirlendi.

HARUN BİNİŞ

İfadesinde Kemal Batmaz’la Kahramankazan’da tarla bakmaya gittiğini söyleyen Harun Biniş, 143. Filo’daki görüntülerine “montaj” dedi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) çalıştığı dönemde aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu devlet yöneticilerinin kullandığı kriptolu telefonların dinlenmesine ilişkin davanın sanıkları arasında yer alıyor.

HAKAN ÇİÇEK

FETÖ’nün kripto mensuplarının çocuklarını göndermek için kurduğu Anafartalar Koleji’nin sahibi Hakan Çiçek, darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü’nde yakalandı. FETÖ’nün TSK’daki kurmay subaylarından sorumlu imam olduğu iddia ediliyor.

NURETTİN ORUÇ

Akıncı Üssü’nde yakalandı. Belgesel çektiğini iddia etti.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile darbe girişimi sırasında "hürriyetinden yoksun kılınan" Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin de aralarında yer aldığı 23, yaralanan 222, malı zarar gören 96, maktul yakını 77 kişi ile bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu diğer 20 kişinin müşteki gösterildiği iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ de müşteki tüzel kişilikler olarak sıralanmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen ile 2 numaralı şüpheli Öksüz'ün de arasında bulunduğu kimi sanıkların "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ibadethanelere zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianamede, konu edilen eylemler şunlar:

"TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 'Gören' ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak, darbe girişime iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul'a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü'ne kaçırılmasıyla girişime katılınması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargahı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi."

Bu arada, darbe girişimi sırasında, emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin 4 sanıklı dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki dava, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi. Böylelikle Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın sanık sayısı 486'ya çıktı.